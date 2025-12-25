Finti rimborsi fiscali ed energetici: la truffa che sfrutta pagamenti e bonus

Sta circolando con sempre maggiore frequenza una truffa online che gioca su un tema molto concreto: i rimborsi. I messaggi parlano di somme da recuperare, accrediti bloccati o pagamenti non andati a buon fine legati a tasse, bollette o bonus energetici. Il tono è rassicurante, a volte persino “istituzionale”, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: spingere a cliccare e inserire dati sensibili.

Come si presenta il messaggio truffa

Il primo contatto arriva quasi sempre tramite SMS o email. Il testo è breve e diretto: “Rimborso disponibile”, “Accredito sospeso”, “Errore nei dati di pagamento”. Viene indicata una cifra, spesso credibile, e un link da aprire per completare la procedura.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il collegamento porta a una pagina che imita grafiche e linguaggio di enti fiscali, fornitori di energia o servizi di pagamento. Loghi, colori e struttura sono studiati per sembrare autentici, riducendo i dubbi iniziali.

Il momento in cui scatta la trappola

Una volta sulla pagina, viene chiesto di inserire informazioni personali: nome, indirizzo, dati bancari o della carta. In alcuni casi si parte da una richiesta minima, come la conferma dell’identità, per poi arrivare gradualmente ai dati più sensibili.

Il meccanismo sfrutta l’idea che si stia per ricevere del denaro. Questo abbassa la soglia di attenzione e rende meno probabile una verifica accurata del sito o del mittente.

Perché funziona così bene

Questa truffa è efficace perché si inserisce in un contesto reale. Rimborsi fiscali, conguagli e bonus sono temi di cui si parla spesso. Il messaggio arriva nel momento giusto e sembra plausibile, soprattutto quando non richiede subito grandi somme.

Inoltre, l’uso di parole come “urgente” o “scadenza imminente” spinge ad agire rapidamente, senza controlli approfonditi. La fretta è un alleato fondamentale per chi truffa.

Come evitare il raggiro

Nessun ente pubblico o fornitore serio comunica rimborsi tramite link inviati via SMS. Gli accrediti vengono gestiti attraverso canali ufficiali già noti, come portali istituzionali o app dedicate. Inserire dati bancari da un link ricevuto è sempre un segnale di rischio.

Accedere manualmente ai siti ufficiali, senza usare i collegamenti ricevuti, permette di verificare se esiste davvero un rimborso. Anche l’attivazione dell’autenticazione a più fattori aiuta a limitare i danni in caso di errore.