Esquisse Camera, la compatta micro 4/3 francese rischia il rinvio

Il mercato della fotografia professionale è da decenni nelle mani dei grandi marchi giapponesi come Sony, Canon, Nikon e Fujifilm, ma una piccola realtà francese sta provando a ritagliarsi uno spazio con la Esquisse Camera, una fotocamera ultracompatta che però continua a slittare. In Europa non mancano nomi di peso come Leica, Hasselblad (svedese anche se oggi appartiene a DJI) o Pixii. Si tratta però di marchi ormai affermati, mentre Esquisse è ancora all’inizio del suo percorso e deve dimostrare di poter trasformare un progetto ambizioso in un prodotto reale da mettere sugli scaffali.

La fotocamera era stata presentata nel 2025 con un obiettivo preciso, cioè il lancio nel quarto trimestre del 2026. Proprio il periodo in cui ci troviamo adesso. Eppure un comunicato diffuso dall’azienda sui social lascia intendere che i tempi potrebbero allungarsi, e per giunta senza una nuova data all’orizzonte.

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Un corpo in alluminio e un sensore micro quattro terzi

Sul piano del design la proposta francese punta tutto sulla compattezza. Il corpo è un unibody in alluminio lavorato a macchina, con dimensioni molto contenute e un mirino elettronico OLED. I controlli fisici sono ridotti all’osso e le ghiere si contano sulle dita di una mano, perché la gestione passa soprattutto dallo schermo touch. Una scelta pensata in modo evidente per chi arriva dal mondo degli smartphone e ha già familiarità con questo tipo di interazione.

Le specifiche ufficiali, che restano comunque provvisorie, parlano di un sensore micro quattro terzi ad alta risoluzione. Quanti megapixel offrirà non è ancora stato comunicato. Per l’archiviazione la fotocamera si affida alle schede micro SD, mentre la batteria promette oltre 300 scatti con una singola carica. Il corpo è inoltre resistente a polvere e schizzi.

Puntare sullo standard micro quattro terzi ha un vantaggio concreto, ovvero l’accesso a un ampio parco ottiche sviluppato negli anni da produttori come OM System, Panasonic, Sigma e Tamron. Secondo l’azienda la Esquisse Camera sarà compatibile con tutti gli obiettivi intercambiabili con questo innesto, autofocus compreso. Nel frattempo il team ha spiegato di aver lavorato nell’ultimo anno su una nuova elettronica, una nuova architettura di elaborazione delle immagini e un software sviluppato internamente. Alcune decisioni sono già state prese mentre altre devono ancora essere definite. Il marchio ha poi aggiunto di non essere ancora pronto a svelare tutto, ma di voler condividere a che punto si trova il progetto ringraziando chi sta aspettando con pazienza.

Il nodo del prezzo e i limiti dell’elettronica europea

Il vero ostacolo resta il prezzo, fissato a circa 1.700 euro. Non proprio una cifra accessibile, soprattutto considerando quanto la concorrenza giapponese sia aggressiva in questa fascia. La attuale OM System PEN, per esempio, offre un’estetica retrò molto curata, un autofocus moderno e un mirino integrato a circa 1.000 euro. C’è poi la Fujifilm X E5, proposta a circa 1.650 euro. La prima si può già prenotare e la seconda è regolarmente in vendita, mentre la fotocamera francese deve ancora dimostrare di essere all’altezza di queste rivali.

La vicenda mette in luce un problema più ampio che riguarda l’elettronica di consumo europea, dove avere una buona idea non basta per tenere testa ai colossi asiatici. Il Vecchio Continente conserva produttori prestigiosi come Leica, Hasselblad o la stessa Pixii, ma gran parte della loro offerta si rivolge a un pubblico di nicchia. Il Giappone può contare su decenni di esperienza, enormi catene produttive e cataloghi consolidati. La Cina invece ha guadagnato terreno nel settore delle action cam e del video con aziende come DJI e Insta360, senza contare i suoi smartphone sempre più orientati alla fotografia.

Per un piccolo produttore europeo sviluppare l’elettronica, procurarsi i componenti, garantire la produzione e offrire assistenza rappresenta una sfida enorme. Esquisse punta a competere con il Giappone, ma prima deve superare un test ben più immediato, cioè riuscire a costruire e vendere la sua prima fotocamera. Un traguardo che per ora non è ancora stato raggiunto.

Fonte: TecnoAndroid