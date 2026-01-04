Fastweb: tornano le rimodulazioni sulle offerte fisse dal 1° febbraio 2026

Qualcuno si era soffermato solo sugli aumenti delle offerte mobili ma Fastweb annuncia nuove rimodulazioni che riguarderanno anche la rete fissa. Dal mese prossimo, più precisamente dal 1 febbraio 2026, alcuni clienti si vedranno applicare un incremento del canone mensile compreso tra 1 e 3 euro, in seguito a una variazione contrattuale comunicata dall’operatore.

Tutto ciò, stando ad ascoltare le ragioni di Fastweb, sarebbe stato fatto per preservare la qualità della rete e dei servizi che il gestore mette a disposizione.

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Le offerte di rete fissa coinvolte

Le rimodulazioni non riguardano tutte le tariffe, ma interessano un numero piuttosto ampio di offerte attive. Gli aumenti previsti variano in base al piano sottoscritto e possono essere pari a +1 euro oppure arrivare fino a +3 euro al mese. Le offerte coinvolte sono:

Fastweb Casa Full: aumento da +1 a +2 euro;

Fastweb Casa Light: aumento da +1 a +3 euro;

Fastweb Casa Privilege: aumento da +1 a +3 euro;

Fastweb NeXXt Casa: aumento da +1 a +3 euro;

Fastweb NeXXt Casa Light e Light Ver2: aumento da +1 a +3 euro;

Fastweb NeXXt Internet: aumento da +1 a +3 euro;

Fastweb NeXXt One Casa e One Casa Light: aumento da +1 a +3 euro;

Fastweb Seven Internet: aumento di +1 euro;

FastwebCasa, FastwebCasa Inbound e OutBound: aumento da +1 a +3 euro;

Internet e Internet+Telefono: aumento da +1 a +3 euro.

L’operatore ha inoltre ricordato che dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il rinnovo delle condizioni di roaming internazionale, con più giga disponibili in Europa e l’estensione del roaming zero anche a Moldavia e Ucraina.

Recesso senza costi entro marzo

Come previsto dalla normativa, i clienti interessati dalla modifica contrattuale possono esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione. La scadenza fissata è il 1° marzo 2026.

Il recesso può avvenire cessando la numerazione oppure mantenendola tramite portabilità verso un altro operatore, specificando sempre come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”. La richiesta può essere inoltrata tramite raccomandata, PEC, negozi Fastweb, Servizio Clienti o area MyFastweb.

In presenza di rateizzazione attiva, resta la possibilità di continuare a pagare le rate previste oppure saldare l’importo residuo in un’unica soluzione.