Fastweb Mobile offre tre soluzioni fino a 300GB in 5G

Fastweb sceglie di non puntare su un’unica proposta e amplia il proprio listino mobile con tre offerte distinte, costruite per intercettare profili di utilizzo differenti. Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi condividono una filosofia comune fatta di chiarezza, assenza di vincoli e attivazione semplice, ma si differenziano per quantità di dati e servizi aggiuntivi.

Fastweb Mobile, la base solida per l’uso quotidiano

La soluzione Fastweb Mobile è pensata per chi utilizza lo smartphone in modo intenso ma senza necessità estreme. Il costo è di 8,95 euro al mese e include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB di traffico dati. Una combinazione equilibrata, adatta a coprire navigazione, social e streaming leggero, mantenendo il canone mensile su una soglia contenuta.

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Mobile Full alza il livello con il 5G

Salendo di fascia si trova Fastweb Mobile Full, proposta a 10,95 euro al mese. In questo caso i giga diventano 200, con 5G incluso, mentre restano minuti senza limiti verso tutti e 100 SMS. È l’offerta che guarda a chi sfrutta la connessione mobile in modo più intenso e vuole prestazioni più elevate, senza rinunciare alla semplicità della formula.

Mobile Maxi punta su servizi e protezione

Fastweb Mobile Maxi rappresenta la proposta più completa della gamma. Al prezzo di 12,95 euro al mese offre 300 GB di traffico dati e integra Fastweb Protect, insieme all’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa. Una soluzione che non si limita alla connettività, ma affianca servizi pensati per la sicurezza digitale e per la gestione degli imprevisti, ampliando il perimetro dell’offerta mobile tradizionale.

Attivazione semplice e zero sorprese

Tutte e tre le offerte possono essere attivate online oppure richiedendo una chiamata gratuita. È disponibile la eSIM gratuita, mentre scegliendo la SIM fisica la spedizione è comunque inclusa. L’attivazione può avvenire tramite SPID, carta d’identità elettronica o con la procedura video tradizionale.

Il costo di attivazione è pari a 10 euro una tantum e le tariffe sono strutturate senza costi nascosti o vincoli contrattuali. Fastweb continua così a puntare su trasparenza e qualità del servizio, forte di una rete mobile che negli ultimi anni si è distinta per prestazioni e velocità, elemento che contribuisce a rafforzare l’attrattiva dell’intera gamma.