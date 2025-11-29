Fastweb Mobile, in arrivo nuovi aumenti da 4 euro in più al mese

L’operatore telefonico Fastweb ha da poco comunicato l’arrivo di nuovi aumenti sul costo di alcune offerte. In particolare, questi aumenti sono stati annunciati durante la giornata di ieri 28 novembre 2025. Secondo quanto riportato dall’operatore, questi aumenti saranno introdotti a partire dal prossimo anno, in particolare a partire dalla giornata del prossimo 1 gennaio 2026. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Fastweb Mobile, l’operatore annnuncia l’arrivo di nuovi aumenti da gennaio 2026

A partire dal prossimo anno, l’operatore telefonico Fastweb applicherà degli aumenti sul costo di alcune offerte della gamma Fastweb Mobile. Come già accennato in apertura, questi aumenti saranno applicati a partire dalla giornata del prossimo 1 gennaio 2025. Gli aumenti in questione avranno un importo variabile, compreso tra 1 euro e 4 euro in più al mese. Secondo i colleghi di Mondomobileweb.it, queste saranno le offerte che subiranno un aumento.