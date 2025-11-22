Facebook Marketplace si rinnova con nuove funzioni social e strumenti AI

Meta avvia una revisione profonda di Facebook Marketplace, introducendo strumenti pensati per rendere l’esperienza più moderna, organizzata e vicina alle dinamiche social. La novità più evidente è Collections, un sistema di raccolte personalizzate dove salvare gli annunci più interessanti. Le raccolte possono essere pubbliche o private e condivise tramite Feed, Messenger o WhatsApp, così da confrontarsi con amici o tenere d’occhio prodotti da monitorare nel tempo.

Tra le funzioni in test figura anche Collaborative Buying, che permette di aggiungere un amico direttamente nella chat con il venditore. L’obiettivo è semplificare la coordinazione su domande, prezzo e modalità di ritiro, senza dover gestire più conversazioni parallele. A questo si aggiunge la possibilità di lasciare pareri pubblici sulla qualità delle inserzioni, creando una sorta di reputazione preventiva degli oggetti: ogni like diventa un segnale utile all’algoritmo per migliorare il ranking e aiutare gli utenti a individuare annunci più affidabili.

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Checkout aggiornato e l’arrivo di Meta AI nelle conversazioni

Le novità non si fermano alla parte social. Meta introduce un checkout rivisto per gli articoli spediti: il prezzo totale — tasse e costi di consegna compresi — viene mostrato immediatamente, mentre le notifiche automatiche aggiornano l’utente su ogni fase dell’ordine. Una scelta che punta a migliorare trasparenza e chiarezza, due elementi spesso criticati dagli utenti della piattaforma.

Nelle chat con i venditori arriva anche l’integrazione di Meta AI, con un pulsante dedicato alle domande suggerite. Il sistema analizza l’annuncio e propone interrogativi utili da rivolgere al venditore, riducendo i tempi necessari per ottenere informazioni essenziali. Meta sta inoltre testando una funzione specifica per il settore auto: l’AI raccoglie automaticamente dettagli su motore, sicurezza, trasmissione, capacità di carico, recensioni e persino stime di prezzo, così da fornire un quadro immediato prima di avviare una trattativa.

Le nuove funzioni sono in fase di rollout, e Meta anticipa che nel corso del 2026 arriveranno ulteriori aggiornamenti dedicati a Marketplace, con l’obiettivo di trasformarlo in uno strumento più smart e capace di integrare socialità, trasparenza e automazione.