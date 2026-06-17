Come uccidono le brave ragazze 3 si farà, ma Netflix ha una brutta notizia

Come uccidono le brave ragazze ci sarà, ma sarà anche l’ultimo capitolo di una storia che ha conquistato un pubblico molto affezionato. La notizia arriva direttamente da Netflix, che ha messo nero su bianco il futuro di una delle sue serie più seguite. Il colosso dello streaming ha annunciato il rinnovo per una nuova stagione, ma con una precisazione che molti fan non si aspettavano.

La piattaforma di streaming on demand ha confermato che la terza stagione arriverà, accontentando chi sperava di rivedere i protagonisti all’opera. C’è però un dettaglio che cambia un po’ le carte in tavola. Questo nuovo capitolo sarà infatti anche l’ultimo della saga, quindi i fan dovranno prepararsi a salutare la storia che li ha tenuti incollati allo schermo. L’annuncio chiude ogni discorso sul destino della serie. Non ci saranno ulteriori stagioni dopo questa, e la decisione appare definitiva. Una scelta che permette comunque agli autori di costruire un finale pensato fin dall’inizio, senza lasciare le vicende a metà o appese a un eventuale rinnovo che non sarebbe mai arrivato.

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Una serie amata che saluta il pubblico

Come uccidono le brave ragazze si è ritagliata nel tempo uno spazio importante tra le produzioni della piattaforma, raccogliendo un seguito notevole. Il fatto stesso che Netflix abbia deciso di rinnovarla per un terzo giro racconta quanto la serie sia stata apprezzata da chi la segue. La conferma della terza stagione rappresenta quindi una buona notizia e un piccolo dispiacere allo stesso tempo. Da una parte ci sarà ancora modo di seguire le indagini e i misteri che hanno reso celebre il titolo. Dall’altra, questo capitolo segnerà il punto finale del racconto, con tutto quello che comporta in termini di emozioni per chi ha accompagnato i personaggi fin qui. Per ora le informazioni sono queste, ma il quadro è chiaro. La saga avrà la sua chiusura ufficiale con la prossima stagione, e da lì in poi non ci sarà altro da aspettare sul fronte di nuovi episodi.