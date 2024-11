Meta dovrà pagare 800 milioni di euro: UE multa Marketplace di Facebook

Anche i ricchi piangono. Potrebbe cominciare così la storia di oggi che vede, suo malgrado, protagonista Meta, il gigante tech che detiene le principali app social. L’azienda proprietaria di WhatsApp, Instagram e Facebook si trova in un bel guaio. Secondo quanto riportato infatti è arrivata una sanzione davvero enorme da parte dell’UE: si tratta di una cifra che si avvicina agli 800 milioni di euro, più precisamente 797,72 milioni.

Secondo la Commissione Europea, il problema sarebbe relativo alla gestione di Facebook Marketplace. L’azienda guidata da Mark Zuckerberg avrebbe sfruttato la sua posizione dominante nei social network e nella pubblicità online per favorire il proprio servizio di annunci, senza dare alle aziende rivali un’occasione di competere in modo leale.

Facebook Marketplace è la causa della multa a Meta

Le indagini, iniziate già nel 2019, si sono concluse con l’accusa a Meta di aver collegato automaticamente Facebook Marketplace al social network principale, mettendolo in bella vista a milioni di utenti. In pratica, chiunque usasse Facebook si trovava Marketplace a portata di mano, spesso senza poter scegliere se usarlo o meno. Questo approccio avrebbe escluso altri operatori di annunci online, che partivano da una posizione di svantaggio evidente. Ci sarebbero state condizioni commerciali inique proposte agli inserzionisti, i quali usavano Facebook e Instagram.

Margrethe Vestager, commissario europeo per la concorrenza, ha chiarito che Meta deve interrompere subito queste pratiche. Queste sono le sue parole:

“Oggi multiamo Meta di quasi 800 milioni di euro per aver abusato della sua posizione dominante“. È stato dunque ribadito l’obiettivo dell’UE di mantenere un mercato giusto per tutti, senza favoritismi per i colossi della tecnologia. Questa multa non è solo una questione di denaro: è un richiamo forte e chiaro a rispettare le regole antitrust e a dare spazio alla concorrenza.

In sostanza, per Meta ora si tratta di un punto di svolta. La Commissione ha reso noto che la sanzione è stata calcolata tenendo conto della durata delle pratiche scorrette e del valore che Facebook Marketplace rappresenta per Meta.