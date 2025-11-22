Facebook: il Marketplace integrato con e-bay e potenziato dall’IA

Una sottopiattaforma di Facebook, presente ormai da tantissimo tempo senza alcun dubbio è il marketplace, quest’ultimo accompagna Facebook ormai da diversi anni ma non ha goduto di quello spicco che la società si aspettava, di conseguenza il team di sviluppo ci sta lavorando ormai da diverso tempo cercando di renderlo una piattaforma confortevole e in grado di rivendicare un proprio senso a sé stante all’interno di una branca del mercato che vede colossi giganteggiare ormai da diverso tempo.

Di conseguenza di recente il team di sviluppo ha rilasciato alcune migliorie che puntano a rendere il marketplace un luogo più sicuro, più maturo e in grado di garantire un’esperienza d’uso decisamente soddisfacente a coloro che ne fanno uso, non a caso il team sa bene che in America, un utente su quattro utilizza il marketplace e di conseguenza vogliono rendere l’esperienza decisamente più soddisfacente.

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Meta AI ed eBay

Il team di sviluppo innanzitutto ha introdotto la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale di Meta che per l’occasione si trasforma in un vero e proprio assistente agli acquisti, quest’ultimo infatti ci suggerirà delle domande da porre a un venditore coerenti con la natura dell’articolo al quale siamo interessati, ovviamente ci fornirà anche una serie di informazioni aggiuntive in modo da facilitare radicalmente l’acquisizione di informazioni in merito all’articolo.

Oltre a quanto ho detto sopra il team ha proceduto anche a rendere il marketplace compatibile con gli annunci eBay, adesso infatti all’interno della feed marketplace saranno presenti anche annunci e eBay ovviamente correlati con l’articolo che stiamo cercando, si tratta di una mossa che il team ha deciso di sviluppare per offrire un’immagine decisamente più matura e sviluppata della piattaforma che peccava da questo punto di vista.

In ultimo abbiamo anche la possibilità di inserire all’interno di una conversazione con il venditore anche un nostro amico e farlo partecipare in modo attivo in modo da garantire uno step sicuramente di sicurezza in più, ma anche un lavoro collaborativo migliorato per quanto riguarda contrattazioni oppure accordi interni, tra l’altro adesso quando procediamo ad un acquisto con spedizione, il marketplace ci fornirà alle battute finali il costo totale che andremo a pagare per quell’articolo rendendo l’esperienza decisamente più trasparente.