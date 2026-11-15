Carte Pokémon, padre lascia la figlia di 6 anni in fila: arrestato

È finito in manette un padre del South Carolina che, pur di mettere le mani sulle carte Pokémon, ha lasciato la figlia di sei anni da sola in fila davanti a un negozio Target nel cuore della notte. L’uomo si chiama John Michael Dooley, ha 35 anni e l’episodio risale alla scorsa settimana. Una vicenda che a prima vista sembra quasi incredibile ma che mostra fin dove può spingersi la caccia a questi cartoncini collezionabili.

Stando a quanto raccontato dai testimoni, verso l’una di notte Dooley ha consegnato alla bambina un cuscino e una coperta e poi si è allontanato. Il motivo della sua assenza non è stato reso noto. La piccola è rimasta lì, da sola in mezzo alle altre persone in coda, per circa un’ora. A quel punto alcuni clienti, preoccupati nel vederla senza nessun adulto accanto, hanno deciso di avvisare la polizia e gli agenti sono arrivati sul posto per prestarle soccorso.

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Il ritorno davanti al negozio e l’arresto

Il padre si è ripresentato davanti al Target intorno alle 2:30. Le persone in fila lo hanno riconosciuto quasi subito e così gli agenti lo hanno fermato, un passaggio che ha portato poi all’arresto. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, Dooley avrebbe ammesso di aver lasciato la figlia senza sorveglianza con uno scopo ben preciso, ovvero fare in modo che la bambina gli tenesse il posto nella coda mentre lui era altrove.

Le conseguenze sono arrivate in fretta. La bimba è stata presa in custodia dai servizi sociali dello stato, mentre all’uomo è stato contestato il reato di condotta illecita nei confronti di un minore. Sul resto della storia, dalle ragioni dell’allontanamento a quello che accadrà adesso sul piano giudiziario, al momento non sono emersi ulteriori dettagli.

Perché le carte Pokémon valgono così tanto

Sullo sfondo di questa storia c’è la popolarità enorme delle carte Pokémon, cresciuta al punto da far salire alle stelle il loro valore economico. A fare davvero gola sono gli esemplari rari, i più ricercati in assoluto. Il motivo è semplice. Una volta acquistati possono essere rivenduti a un prezzo maggiorato e spesso chi li rimette sul mercato riesce a incassare somme decisamente importanti.

Proprio qui si inserisce l’ipotesi sul comportamento di Dooley. L’idea è che il padre volesse fare business e che abbia sfruttato la figlia come una sorta di segnaposto per non lasciarsi sfuggire l’occasione di speculare sulle carte. Un ragionamento che, se confermato, spiegherebbe perché la bambina sia stata lasciata da sola in coda proprio di notte, con addosso soltanto una coperta e un cuscino.

Il giro d’affari legato a queste carte collezionabili si nota con chiarezza anche online, sulle piattaforme dove si comprano e si vendono oggetti di ogni tipo. Adam Ireland, dirigente di eBay, ha dichiarato che si tratta di “una delle categorie in più rapida crescita che abbiamo osservato e uno dei maggiori contributori alla nostra crescita negli ultimi trimestri”.

Fonte: TecnoAndroid