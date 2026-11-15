Halo: Campaign Evolved, arriva Firefight gratis quest’inverno

Halo: Campaign Evolved si prepara ad accogliere la modalità Firefight, che arriverà come aggiornamento gratuito nel corso di questo inverno. L’annuncio è stato dato da Halo Studios e Xbox Game Studios in un’occasione tutt’altro che casuale, ovvero il 25° anniversario di Xbox, una ricorrenza che coincide naturalmente anche con il compleanno della celebre serie nata in casa Bungie. Per i fan si tratta di un ritorno atteso, visto che parliamo di una delle esperienze più amate dell’intero universo di Master Chief, già apprezzata in tempi recenti anche su Halo Infinite.

Firefight, conosciuta in italiano anche come Sparatoria, è una modalità cooperativa PvE per quattro giocatori. Niente sfide contro altri utenti quindi, ma una lotta comune contro le forze controllate dal gioco. Il cuore dell’esperienza resta quello di sempre. Quattro Spartan fanno squadra per difendere la propria posizione e resistere a un’ondata di nemici dopo l’altra, in un crescendo di tensione che mette alla prova la coordinazione del gruppo. Gli scontri si svolgeranno su mappe inedite e i giocatori avranno a disposizione un arsenale piuttosto nutrito, pensato apposta per riequilibrare le sorti di battaglie che si annunciano tutt’altro che semplici.

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Una tradizione che dura da quasi vent’anni

A presentare la novità è stato Tahir Hasangjekaj, responsabile del coinvolgimento competitivo di Halo Studios, che ha voluto sottolineare quanto questa formula abbia pesato nella storia del franchise. Le sue parole sono state piuttosto chiare: “Da quasi vent’anni Firefight è una delle modalità preferite di Halo, e la tradizione prosegue quest’inverno”. Una dichiarazione che inquadra bene il senso dell’operazione, cioè riportare in primo piano un tassello storico della serie e offrirlo alla community senza costi aggiuntivi.

Chi spera di saperne di più dovrà pazientare ancora un po’. Ulteriori dettagli sull’aggiornamento verranno infatti svelati durante l’Halo Fest, l’evento in programma a Seattle il 12 e 13 dicembre. Sarà quello il palcoscenico scelto per approfondire contenuti e caratteristiche della nuova modalità, la cui data precisa di debutto non è stata ancora comunicata.

Un momento delicato per Halo Studios

L’annuncio arriva in una fase particolarmente complicata per lo studio. Secondo le voci che circolano, in seguito ai recenti licenziamenti all’interno della software house sarebbero rimasti appena una ventina di sviluppatori. Un ridimensionamento importante, che si inserisce in un quadro di profondi cambiamenti per l’intero marchio. Nel frattempo il franchise è infatti passato sotto Activision, in vista del prossimo capitolo della saga che, stando alle indiscrezioni, sarebbe un vero e proprio reboot della serie.

Nonostante questo scenario, Halo: Campaign Evolved continua comunque a ricevere supporto. Al momento non si parla di contenuti PvP e tutto lascia pensare che la situazione rimarrà invariata anche in futuro. Firefight si presenta però come un ottimo pretesto per tornare a giocare al titolo in attesa di nuovi episodi del franchise, che potrebbero richiedere ancora parecchio tempo prima di vedere la luce.

Fonte: TecnoAndroid