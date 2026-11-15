GrapheneOS su Pixel 11 quasi pronto, ma prima arriva Motorola

Il porting di GrapheneOS su Pixel 11 è ormai quasi completo. Lo ha comunicato il team che sviluppa il sistema operativo, spiegando che il lavoro sui nuovi smartphone di Google ha potuto prendere davvero il via solo dopo un passaggio tecnico ben preciso. Prima dei Pixel, però, il software arriverà su un altro dispositivo, Motorola Signature 27, che si prende così il ruolo di apripista in questa fase.

L’elemento che ha cambiato le carte in tavola ha un nome piuttosto tecnico ma un significato abbastanza semplice da intuire. Si tratta del supporto alla protezione della memoria MTE, una funzione che riguarda il modo in cui il sistema gestisce e difende la memoria del telefono. Senza questo tassello il lavoro sui nuovi Pixel restava di fatto bloccato, perché per gli sviluppatori di GrapheneOS si tratta di un requisito importante.

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Il ruolo di Android 17 QPR2 e della protezione MTE

A sbloccare la situazione è stato Android 17 QPR2, l’aggiornamento che ha introdotto il supporto a MTE. Solo da quel momento il team ha potuto procedere con l’adattamento del proprio sistema ai Pixel 11, che fino a quel punto non potevano contare su questa forma di protezione all’interno della base Android da cui parte il progetto. Detto in modo più diretto, la disponibilità di MTE nella versione giusta di Android è stata la condizione necessaria per andare avanti, e una volta soddisfatta i lavori hanno potuto accelerare.

Chi segue da vicino il mondo dei sistemi operativi alternativi sa quanto contino questi dettagli. Un progetto come GrapheneOS non si limita a installare una versione modificata di Android sui telefoni, ma deve verificare che ogni componente legato alla sicurezza funzioni come previsto. Ecco perché il supporto alla protezione della memoria non era un aspetto secondario, ma il vero punto di partenza per i nuovi modelli di Google.

Prima Motorola Signature 27, poi i Pixel 11

L’ordine di arrivo è forse l’aspetto più curioso della vicenda. Nonostante i Pixel siano da sempre i dispositivi di riferimento per questo genere di progetti, stavolta a ricevere per primo il sistema operativo sarà Motorola Signature 27. Il telefono di Motorola anticiperà quindi i Pixel 11, che arriveranno subito dopo, considerando che il porting su questi ultimi è descritto come praticamente concluso.

Per chi possiede uno dei nuovi smartphone di Google e aspetta di poter installare GrapheneOS, l’attesa sembra dunque agli sgoccioli. Il team non ha parlato di problemi particolari rimasti da risolvere, limitandosi a indicare che il grosso del lavoro è stato fatto e che manca davvero poco. Un segnale positivo, visto che fino a non molto tempo fa il progetto sui Pixel 11 era fermo in attesa proprio del supporto a MTE.

La sequenza degli eventi, a questo punto, è abbastanza chiara. Prima è arrivato Android 17 QPR2 con il supporto alla protezione della memoria, poi è ripartito il lavoro sui Pixel 11 e ora il porting è quasi pronto. Nel mezzo si inserisce Motorola Signature 27, che riceverà GrapheneOS prima dei telefoni di Google.

Fonte: TecnoAndroid