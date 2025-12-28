Exynos fuori dagli schemi: la mossa inaspettata di Samsung

La conferma è arrivata in modo quasi silenzioso, ma il suo peso è tutt’altro che marginale, Samsung ha deciso che Exynos 2600 nascerà senza modem integrato. Una scelta che sorprende perché va contro una tendenza ormai data per scontata nel settore dei processori per smartphone, dove l’integrazione del modem è considerata una soluzione logica, pratica ed efficiente. Negli ultimi anni l’industria si è mossa quasi compatta in questa direzione, puntando su chip “tutto in uno” capaci di ridurre ingombri, consumi e complessità progettuale. Proprio per questo la decisione di Samsung non passa inosservata e accende il dibattito su quali siano oggi le vere priorità nello sviluppo dei SoC di fascia alta.

Il caso è ancora più interessante se si guarda al contesto in cui nasce Exynos 2600. Il chip sarà realizzato con processo produttivo a 2 nanometri, una tecnologia estremamente avanzata che promette benefici importanti in termini di densità, prestazioni ed efficienza energetica. In teoria, un nodo così raffinato dovrebbe compensare almeno in parte l’assenza del modem integrato, ma nella pratica il quadro resta complesso. L’impatto sull’autonomia finale di uno smartphone dipende da una combinazione di fattori così ampia da rendere ogni previsione fragile. Parliamo di carichi di lavoro, dissipazione, ottimizzazione software, gestione delle frequenze e perfino il comportamento delle reti mobili nei diversi mercati.

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Non è un caso se la stessa Samsung sembra muoversi con cautela, limitando l’adozione di Exynos 2600 a pochi modelli e a una distribuzione geografica ristretta, che dovrebbe riguardare soprattutto alcuni Galaxy S della prossima generazione.

Exynos, compromessi e strategie dietro le quinte

Osservando la scelta con uno sguardo più ampio, emerge però un’altra lettura possibile. Rinunciare al modem integrato libera spazio sul die e concede maggiore flessibilità ai progettisti, che possono ridistribuire le superfici a favore di CPU, GPU e unità dedicate all’intelligenza artificiale. In un momento in cui le prestazioni computazionali e l’elaborazione locale dell’AI stanno diventando centrali, questa libertà progettuale può rappresentare un vantaggio concreto. Non è solo una questione di potenza pura, ma anche di layout interno degli smartphone, gestione del calore e possibilità di sperimentare soluzioni diverse rispetto al passato.

Il confronto con Apple viene naturale, perché l’azienda è l’unica ad aver percorso una strada simile, seppur con una strategia differente e tempi molto più lunghi. Samsung, invece, sembra voler testare sul campo una soluzione controcorrente senza stravolgere immediatamente tutta la propria gamma. I primi dispositivi che adotteranno Exynos 2600, probabilmente appartenenti alla famiglia Galaxy S26, diventeranno così una sorta di banco di prova reale, utile per misurare pro e contro di questa architettura.

Alla fine, la vera posta in gioco non è stabilire se il modem esterno sia “meglio” o “peggio”, ma capire se questa scelta permetterà a Samsung di recuperare terreno sul fronte delle prestazioni e dell’efficienza complessiva.