EVO 100 di CoopVoce: 100 Giga e minuti illimitati a soli 7,90 €

Quando si parla di offerte telefoniche, spesso ci si ritrova davanti a mille dettagli tecnici e frasi standard che sembrano copiate e incollate ovunque. Con EVO 100 di CoopVoce, però, è quasi sorprendente scoprire che dietro ai numeri c’è un’idea semplice: darti una connessione solida e un piano chiaro, senza quei piccoli trabocchetti che di solito compaiono dopo qualche mese. L’esperienza parte già dal momento della scelta, perché puoi decidere se mantenere il tuo numero o prenderne uno nuovo, con la stessa facilità con cui scegli tra SIM fisica ed eSIM. E questa, se ci pensi, è già una piccola comodità: niente attese, niente spedizioni aggiuntive se vuoi far tutto online.

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EVO 100 di CoopVoce: connessione chiara e senza sorprese

La parte più interessante è che il prezzo di 7,90 € al mese resta davvero quello. Non una promessa vaga, ma una di quelle cose che CoopVoce ripete quasi con orgoglio: niente aumenti improvvisi, niente rimodulazioni nascoste. L’attivazione costa 10 €, la spedizione è inclusa se la ricevi a casa e l’importo iniziale arriva a 17,90 €. Semplice e trasparente. Se invece sei già cliente, il passaggio all’offerta ha un costo una tantum un po’ più basso e tutto si aggiorna senza sorprese.

Quello che colpisce dell’offerta è che non ti mette limiti fastidiosi: 100 Giga utilizzabili alla massima velocità, minuti illimitati e mille SMS che oggi magari si usano meno, ma che tornano sempre utili. E quando viaggi, almeno nei primi trenta giorni in UE e nel Regno Unito, continui a usare il tuo traffico come se fossi a casa. Una cosa che ti evita di controllare compulsivamente il contatore dei dati ogni volta che apri una mappa o un video.

La rete, poi, copre praticamente tutto il territorio nazionale, ed è costruita per restare affidabile anche quando si usa il telefono come hotspot, cosa che ormai molti fanno quotidianamente con tablet, laptop o dispositivi smart sparsi in casa. Con la tecnologia 4G e il servizio VoLTE, le chiamate hanno una qualità più chiara e puoi continuare a navigare senza che la linea si blocchi durante una conversazione.

In più, c’è una certa comodità nel sapere che l’assistenza funziona a ogni ora, che puoi attivare il rinnovo automatico e che i numeri a sovraprezzo sono già bloccati. Piccole cose che, messe insieme, fanno respirare un senso di ordine e semplicità.

Se vuoi approfondire, puoi sempre leggere le condizioni complete, ma l’idea generale rimane questa: un’offerta senza fronzoli, pensata per chi vuole una connessione stabile e un prezzo che non cambia nel tempo.