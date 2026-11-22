Tra i protagonisti più sorprendenti di Blue Planet III ci sono gli argonauti, considerati tra i polpi più bizzarri dell’oceano. Il quinto episodio della serie documentaria, intitolato “The Deep“, li mostra coinvolti in quella che viene descritta come la più grande migrazione quotidiana del pianeta. Ogni giorno un’enorme massa di vita marina si mette in movimento, e nel flusso finiscono anche loro.

Il dettaglio colpisce perché lega due elementi che raramente si incontrano nello stesso racconto. Da una parte c’è un fenomeno di proporzioni globali, che si ripete con regolarità ogni giorno. Dall’altra ci sono gli argonauti, creature che già da sole bastano ad attirare l’attenzione per quanto sono insolite.

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Blue Planet III: gli argonauti tra le star di “The Deep”

Il gruppo di lavoro di Blue Planet III ha raccontato alcune delle presenze più significative del quinto episodio, quello dedicato alle profondità marine. In questa puntata gli argonauti occupano un ruolo di primo piano e vengono presentati come veri e propri personaggi della narrazione, non come semplici comparse sullo sfondo.

Si tratta di polpi che vengono definiti tra i più strani dell’intero oceano, una definizione che dice molto se si considera quante forme di vita curiose popolano il mare aperto. Il fatto che siano proprio loro a essere trascinati in un movimento così vasto rende ancora più interessante il loro spazio all’interno della serie.

La migrazione più grande del mondo

Il cuore della vicenda resta la migrazione quotidiana che, stando alla descrizione dell’episodio, non ha eguali sulla Terra per dimensioni. È proprio dentro questo spostamento collettivo che gli argonauti vengono coinvolti, quasi travolti dall’onda di organismi che si muove ogni giorno nelle acque profonde.

Con “The Deep” la serie sceglie quindi di puntare i riflettori su un fenomeno enorme attraverso gli occhi di alcuni dei suoi interpreti più singolari. Il quinto episodio di Blue Planet III mette così in scena gli argonauti come parte di un evento che coinvolge l’oceano su scala mondiale.

Fonte: TecnoAndroid