Pochi giorni dopo che AMD aveva corretto un difetto dei propri driver responsabile di scritture eccessive sugli SSD, una situazione molto simile coinvolge ora anche NVIDIA. Alcuni utenti hanno notato che determinate versioni dei driver GeForce possono scrivere di continuo grandi quantità di dati sull’unità di sistema, anche quando il computer non sta facendo praticamente nulla. Il rischio, almeno sulla carta, è quello di accelerare l’usura degli SSD senza alcuna attività significativa a giustificarlo.

Al centro della vicenda c’è NVDisplay.Container.exe, un processo che lavora in background ed è collegato al servizio NVIDIA Display Container LS. Secondo un’indagine indipendente, in certi casi questo processo è arrivato a produrre fino a 30GB di scritture su disco ogni ora. Il presunto colpevole sarebbe un file di log binario chiamato nvlog.nvlgstg, salvato nella cartella ProgramData dedicata a NVIDIA Corporation. Invece di limitarsi ad aggiungere nuove informazioni, il servizio lo sovrascrive più e più volte e genera così una mole di attività del tutto superflua.

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Il problema si presenta anche con il PC inattivo

Il comportamento è stato riprodotto anche su un sistema Windows 11 equipaggiato con una RTX 4090. E qui arriva il dettaglio più curioso, perché le scritture si verificavano persino con NVIDIA Capture Highlights, ShadowPlay, Replay, Desktop Capture e l’overlay di NVIDIA App disattivati e con il computer completamente a riposo. Il Monitoraggio risorse di Windows mostrava il processo intento a scrivere in modo costante a circa 1,43 MB/s sul disco di sistema, con accessi ripetuti allo stesso file già individuato nelle segnalazioni precedenti.

Se quel ritmo restasse invariato nel tempo si arriverebbe a circa 5,2GB di dati scritti ogni ora. Va detto però che si tratta di un’istantanea, che da sola non basta a stabilire la velocità di scrittura sul lungo periodo né l’effettivo consumo della memoria NAND. Quello che emerge con una certa chiarezza è che spegnere le funzioni di acquisizione del gameplay potrebbe non essere sufficiente a fermare l’eccessiva registrazione dei log in background.

Segnalazioni contrastanti e possibili rimedi

Nelle community di appassionati la questione ha acceso un dibattito piuttosto vivace, ma le esperienze raccontate non coincidono affatto. C’è chi riferisce che disattivare NVIDIA Highlights o le funzioni legate a ShadowPlay ha interrotto le scritture. Altri continuano invece a vedere l’attività anche con l’overlay del tutto spento, segno che la sola registrazione in background non spiega ogni caso. Diversi utenti poi hanno controllato i propri PC senza trovare nulla di sospetto, quindi il difetto non sembra riguardare per forza tutte le installazioni dei driver più recenti.

Per capire se il proprio sistema è coinvolto basta aprire il Monitoraggio risorse di Windows, passare alla scheda Disco e verificare se NVDisplay.Container.exe sta scrivendo senza sosta nel file di log indicato. Chi ha riscontrato il problema ha ottenuto un sollievo temporaneo arrestando NVIDIA Display Container LS, cancellando il file e riavviando il servizio. Ad alcuni è bastato tornare al driver 621.01 per vedere sparire l’attività anomala. Disabilitare il servizio in modo permanente non è invece una strada consigliabile, perché può impedire il corretto funzionamento del Pannello di controllo NVIDIA e dell’app NVIDIA.

AMD dal canto suo aveva riconosciuto un difetto analogo e lo ha poi risolto con gli Adrenalin 26.11.1 beta e 26.11.2 WHQL. NVIDIA invece non ha ancora ammesso pubblicamente questo specifico problema legato ai log, e le note di rilascio del driver 621.24 del 12 novembre non lo indicano tra quelli noti. In attesa di ulteriori informazioni, agli utenti conviene controllare l’attività reale del disco prima di valutare il ritorno a una versione precedente dei driver.

Fonte: TecnoAndroid