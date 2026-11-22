Sono passate appena poche ore dal debutto di GTA 6 e il nuovo titolo di Rockstar Games si ritrova già al centro di un caso di cronaca. Teatro della vicenda è Rovigo, dove due ragazzi minorenni avrebbero vandalizzato un deposito di autobus e rubato uno dei mezzi, guidandolo per chilometri prima di finire in un fosso. In molti hanno subito accostato quell’impresa al gioco, tanto da parlare apertamente di emulazione.

Tutto è successo nella notte tra il 18 e il 19 novembre, proprio mentre milioni di appassionati in tutto il mondo aspettavano l’uscita del capitolo più atteso della saga. I due giovani si sono introdotti di nascosto nel deposito di Bus Italia Veneto e nel giro di poco hanno ridotto male una decina di veicoli parcheggiati.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dal deposito al fosso, otto chilometri di corsa notturna

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’ingresso nel deposito risale alle 23 circa di mercoledì 18. Una volta dentro, i ragazzi hanno infranto vetri, distrutto gli interni e perfino fatto scontrare tra loro alcuni mezzi nel piazzale. Non contenti, si sono messi alla guida di uno degli autobus e sono partiti in direzione Lendinara.

La corsa è durata circa otto chilometri. Il bus è finito in un fosso lungo la strada regionale 88, in un tratto piuttosto isolato e poco abitato, e a quel punto i due hanno abbandonato il veicolo scappando a piedi. La fuga però non è andata lontano perché la Squadra Mobile li ha rintracciati alla stazione ferroviaria di Rovigo, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia. Per entrambi è scattata una denuncia per furto, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente. Quest’ultima accusa del resto era scontata, visto che nessuno dei due ha ancora raggiunto la maggiore età.

Il video sui social e l’ombra di GTA 6

Dai diretti interessati non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale, eppure l’episodio è stato subito etichettato come un’imitazione di GTA 6. La coincidenza con la notte del lancio ha fatto la sua parte, ma non è l’unico elemento in gioco. A sostenere l’ipotesi ci sarebbe infatti un video social pubblicato dai due proprio per mettere in mostra la bravata, nel quale il titolo di Rockstar sembra venire nominato più volte.

Il collegamento è stato colto al volo da chi ha raccontato la vicenda, al punto che il nuovo capitolo della serie avrebbe stabilito una sorta di record poco invidiabile. Quello di diventare “responsabile” indiretto di un primo crimine a poche ore appena dall’arrivo sul mercato.

Nel frattempo a pagare il conto è stato soprattutto il trasporto pubblico locale. Il questore di Rovigo, Andrea Straffelini, ha sottolineato che “le conseguenze dell’atto vandalico sono serie e colpiscono un servizio essenziale per famiglie, studenti e lavoratori, con disagi in parte contenuti da Busitalia Veneto”. Poi un’ultima osservazione, decisamente amara: “Resta l’amarezza nel constatare come, troppo spesso, tra i più giovani sembri mancare del tutto la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni”.

Fonte: TecnoAndroid