Euronics: lo spirito natalizio qui si vede nelle OFFERTE più folli

Il Natale diventa un’occasione perfetta per trovare ciò che davvero ti serve, approfittando delle proposte che Euronics dedica a chi desidera un ambiente domestico più efficace e una mobilità digitale aggiornata. Le settimane che precedono le festività ti danno l’opportunità di valutare con calma ogni dispositivo, orientandoti tra soluzioni pensate per semplificare l’organizzazione, migliorare l’intrattenimento e offrirti strumenti utili anche per il lavoro o lo studio.

Le iniziative dello store non puntano solo a proporre sconti, ma a darti un assortimento ampio, così da individuare il prodotto giusto senza rinunciare al risparmio. Mentre scegli i regali per le persone a cui tieni, puoi dedicarti anche a un aggiornamento delle tue attrezzature, approfittando di prezzi che rendono più semplice acquistare. Che tu stia pensando di ottimizzare la tua casa, di aggiornare la tua postazione digitale o di concederti un dispositivo personale più avanzato, il periodo natalizio arriva con un ventaglio di possibilità capace di unire convenienza e qualità.

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Euronics ha qualcosa per tutti

Nella selezione dedicata ai dispositivi mobili trovi lo Motorola Edge 60 Neo con Moto Buds a 399 €, affiancato dal Samsung Galaxy Tab A11+ 5G 128 GB Gray da Euronics a 259 €. Se preferisci uno smartphone con buona memoria puoi orientarti sul Xiaomi Redmi Note 14 5G 8+256G Midnight Black a 199 €, mentre chi desidera prestazioni superiori può puntare sull’iPad Air 11″ Wi-Fi 128 GB (2025) Viola a 579 €.

Per arricchire la casa hai il LG Frigorifero 4 porte GMG860EPBE Classe E 508 L Black a 1699 €, l’Epson EcoTank ET-3850 Nero a 369 € e il LG Forno incasso elettrico Instaview a 999 €. L’esperienza personale può migliorare anche grazie all’Amazfit Fitness Tracker Bip 6 da Euronics a 69,90 €, mentre l’immagine trova nuova profondità con il Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G8 34″ a 699 €.