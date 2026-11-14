Euclid: 15.000 candidati lenti gravitazionali nei primi dati

Il telescopio spaziale Euclid ha consegnato alla comunità scientifica il suo primo grande pacchetto di dati di base, e dentro quel materiale si nascondono circa 15.000 candidati lenti gravitazionali. Un numero che da solo racconta bene la portata del lavoro avviato dall’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, con una missione che ha un obiettivo dichiarato e decisamente ambizioso. Costruire la mappa 3D più dettagliata mai realizzata del cosmo.

Questo rilascio viene definito fondativo, e non per caso. Rappresenta la base su cui poggerà tutto il lavoro successivo della missione, una sorta di primo mattone di un edificio scientifico che crescerà nel tempo. Euclid non è un osservatorio qualsiasi. Viene spesso descritto come un vero e proprio cacciatore dell’universo oscuro, cioè di quella parte del cosmo che sfugge all’osservazione diretta ma che, a giudicare dagli effetti che produce, ne costituisce una componente fondamentale.

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Perché le lenti gravitazionali contano così tanto

Il dato che salta all’occhio riguarda appunto le lenti gravitazionali. Si tratta di un fenomeno affascinante e anche piuttosto intuitivo, almeno nella sua idea di fondo. Quando una grande quantità di massa si trova tra noi e una sorgente luminosa molto lontana, la luce di quella sorgente viene deviata lungo il percorso. Il risultato è un’immagine distorta, a volte allungata in archi o moltiplicata, un po’ come succede guardando un oggetto attraverso il fondo di un bicchiere.

Ecco perché questi fenomeni sono preziosi. La deformazione della luce dipende dalla massa che la provoca, compresa quella che non si vede. Studiare con attenzione queste distorsioni significa quindi avere uno strumento indiretto per pesare ciò che resta invisibile ai telescopi. Avere a disposizione circa 15.000 candidati vuol dire disporre di un campione enorme da analizzare, verificare e confrontare. Va sottolineato il termine candidati, perché si tratta di oggetti individuati come possibili lenti che dovranno essere esaminati ulteriormente prima di una conferma definitiva.

Per gli astronomi un archivio del genere apre parecchie strade. Ogni singola lente è in pratica una piccola finestra su porzioni di universo altrimenti difficili da osservare, e la quantità permette di passare dallo studio del caso isolato a un’analisi su larga scala. È proprio questo salto di scala a rendere il rilascio dei dati così rilevante per chi lavora nel settore.

Una mappa del cosmo in tre dimensioni

Il cuore della missione resta comunque la cartografia. L’idea alla base del progetto dell’ESA è quella di ricostruire la struttura del cosmo non come una semplice fotografia piatta ma come una mappa 3D, capace di restituire anche la profondità. In altre parole non basta sapere dove si trovano le galassie sulla volta celeste, serve capire anche a che distanza si collocano e come si distribuiscono nello spazio.

Una rappresentazione di questo tipo è particolarmente utile proprio per indagare l’universo oscuro. La disposizione della materia e il modo in cui la luce viene piegata lungo il tragitto offrono indizi preziosi su ciò che non emette luce propria. Ed è qui che le osservazioni di Euclid e la caccia alle lenti gravitazionali si intrecciano, perché entrambe contribuiscono allo stesso obiettivo.

Il rilascio fondativo segna quindi l’inizio concreto di questo lavoro. I dati raccolti dal telescopio spaziale serviranno da base per tutte le analisi future della missione, che punta a realizzare la mappa tridimensionale più dettagliata del cosmo mai costruita, con i circa 15.000 possibili esempi di lenti gravitazionali già individuati in questa prima tranche di informazioni.

Fonte: TecnoAndroid