Xbox originale su PC: arrivano 21 classici, alcuni nel Game Pass

Microsoft ha ampliato in un colpo solo la lista dei giochi della prima Xbox disponibili su PC, aggiungendo ben 21 titoli al catalogo compatibile. La mossa è arrivata senza preavviso e riguarda produzioni nate per la console che ha segnato l’esordio dell’azienda nel mondo dei videogiochi casalinghi. Alcuni di questi titoli, ed è forse l’aspetto più interessante per molti utenti, risultano accessibili anche tramite Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento della casa americana.

Si tratta di un aggiornamento corposo, soprattutto perché nessuno se lo aspettava in queste proporzioni. Il colosso di Redmond non ha scelto la strada delle aggiunte graduali, magari uno o due giochi alla volta, ma ha preferito arricchire l’elenco con un blocco unico e consistente. Per chi segue da vicino le mosse dell’azienda sul fronte della conservazione dei classici, la notizia ha il sapore di una piccola sorpresa.

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Un’iniziativa che prosegue nel tempo

Questa nuova infornata di titoli non nasce dal nulla. Microsoft sta infatti portando avanti da qualche tempo un’iniziativa pensata proprio per rendere giocabili su computer alcuni dei videogiochi usciti sulla prima Xbox. Il progetto era stato annunciato in precedenza e da allora l’elenco dei titoli supportati ha continuato a crescere, fino ad arrivare all’ultimo ampliamento che ha portato in dote 21 giochi tutti insieme.

Il senso dell’operazione è abbastanza chiaro anche per chi non mastica troppo il linguaggio tecnico. Giochi pensati per una console ormai lontana dagli scaffali tornano a essere fruibili su una piattaforma moderna e diffusa come il PC, senza che sia necessario recuperare l’hardware originale. Un modo per tenere in vita un pezzo di storia del marchio Xbox e allo stesso tempo per offrirlo a un pubblico più ampio, che magari all’epoca non aveva avuto occasione di provarlo.

L’approccio scelto da Microsoft sembra quello di procedere per tappe, aggiornando l’elenco man mano che i giochi diventano disponibili. Stavolta però il passo è stato decisamente più lungo del solito, con un numero di aggiunte che difficilmente passa inosservato tra gli appassionati.

Il ruolo di Xbox Game Pass

Uno dei dettagli che rende la notizia ancora più interessante riguarda Xbox Game Pass. Non tutti i 21 titoli aggiunti fanno parte del servizio, ma una parte di essi è disponibile anche in abbonamento. Per chi ha già sottoscritto il servizio, questo significa poter accedere a una porzione dei classici della prima Xbox direttamente dal catalogo, senza ulteriori acquisti.

La presenza di questi giochi all’interno del Game Pass si inserisce in una strategia che Microsoft porta avanti da tempo, quella di valorizzare il proprio servizio con contenuti di ogni epoca. Accanto alle uscite più recenti trovano così spazio anche produzioni nate oltre vent’anni fa, che conservano un valore affettivo importante per chi le ha vissute in prima persona e una certa curiosità per chi le scopre solo adesso.

L’elenco dei giochi Xbox compatibili con il PC si allunga quindi di 21 nuove voci, aggiunte dal colosso di Redmond in un’unica tornata nell’ambito dell’iniziativa annunciata in precedenza, con una parte di questi titoli giocabile anche attraverso l’abbonamento a Xbox Game Pass.

Fonte: TecnoAndroid