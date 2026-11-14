Muse AI di Meta arriva su Apple Watch e smartwatch Wear OS

Meta porta il suo assistente Muse AI direttamente al polso. L’intelligenza artificiale dall’aspetto simpatico e un po’ tenero, già nota a chi segue da vicino le mosse dell’azienda di Mark Zuckerberg, è ora disponibile sugli orologi Wear OS e anche su Apple Watch. L’annuncio è arrivato in settimana dall’account ufficiale di Muse su X, con un messaggio piuttosto eloquente: “Funziona giorno e notte, e ora anche al polso”.

Chi apre l’app sui dispositivi indossabili di Google e Apple troverà la stessa creatura morbida e coccolosa che Meta aveva mostrato in una precedente presentazione dedicata a Muse AI. Il post è molto breve e non entra nei dettagli, ma qualcosa sulle funzioni si può comunque intuire. L’assistente aiuterà con buona probabilità nelle attività di tutti i giorni e risponderà alle domande degli utenti, portando allo stesso tempo alcune capacità dentro app, messaggi e servizi simili.

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Dal Muse Charm agli smartwatch, un’espansione che continua

A guardarla bene, questa sembra l’ennesima tappa di un percorso di crescita per l’assistente di Meta. Il personaggio aveva debuttato a settembre insieme al Muse Charm, un piccolo dispositivo che ricorda parecchio un Tamagotchi, e la creatura stessa non fa che rafforzare il paragone. Secondo l’azienda il ciondolo era pensato per mantenere gli utenti sempre collegati a Muse grazie alla connessione 5G. A bordo c’erano uno schermo OLED touch da 2 pollici, una fotocamera, un microfono e degli altoparlanti.

Durante la presentazione lo stesso Mark Zuckerberg aveva spiegato che dentro quel piccolo oggetto era stata concentrata molta tecnologia. Le sue parole erano state chiare: “Abbiamo messo un sacco di tecnologia in questo piccoletto. Quindi, se non si indossano gli occhiali, questo sarà di gran lunga il modo più veloce per parlare con il proprio Muse e mostrargli cosa succede intorno”. La fotocamera integrata dava al Muse Charm anche un’utilità concreta nella vita reale, visto che permetteva di chiedere informazioni su ciò che si aveva davanti, per esempio un cartello scritto in un’altra lingua.

C’è poi un dettaglio curioso. Del Muse Charm si era detto che avrebbe avuto un prezzo vicino a quello degli smartwatch, una cosa che oggi suona un po’ strana alla luce dell’arrivo di Muse AI proprio su Wear OS e Apple Watch.

Un’intelligenza artificiale che mette le persone al primo posto

Il Muse Charm, e più in generale tutto il progetto Muse AI, rientra nelle ambizioni di Meta per quella che l’azienda definisce un’era “people first”, cioè costruita attorno alle persone. Non si tratta quindi di un esperimento isolato ma di un tassello di una strategia più ampia.

All’inizio di quest’anno la società ha presentato Muse Spark, il suo modello linguistico di grandi dimensioni più recente, che segna una nuova direzione. Meta lo descrive come “piccolo e veloce per progettazione, ma abbastanza capace da ragionare su domande complesse”. Per riuscirci Muse Spark si affida a più agenti di intelligenza artificiale che lavorano insieme, così da affrontare i compiti in modo rapido e preciso. Sulle domande legate alla salute, secondo l’azienda, Muse attinge a una propria base di conoscenze costruita a partire da dati di addestramento forniti da oltre 1.000 medici.

Fonte: TecnoAndroid