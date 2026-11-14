BYD supera 19 milioni di NEV: gli ultimi 2 in soli 124 giorni

BYD ha superato quota 19 milioni di veicoli NEV prodotti, un traguardo che certifica quanto il costruttore cinese abbia cambiato pelle in pochi anni fino a diventare uno dei protagonisti assoluti del mercato mondiale delle auto elettrificate. La festa si è svolta il 9 novembre 2026 nello stabilimento di Xi’an, in Cina, dove dalle linee di montaggio è uscito l’esemplare numero 19 milioni. Si tratta di una Fang Cheng Bao Tai 9, grande SUV premium a sei posti con tecnologia ibrida plug in. Il risultato conferma la rapidità con cui il gruppo sta crescendo, ma a guardarlo da vicino merita anche una lettura un po’ più attenta.

Da 17 a 19 milioni in appena 124 giorni

Per capire la portata del momento basta mettere in fila le tappe. Il primo milione di NEV era arrivato a maggio 2021, mentre a novembre 2024 il colosso di Shenzhen aveva già oltrepassato i 10 milioni. A dicembre 2025 il contatore segnava 15 milioni e lo scorso luglio era stata la volta dei 17 milioni. Il salto da 17 a 19 milioni ha richiesto soltanto 124 giorni, un’accelerazione che dice molto sulle dimensioni raggiunte oggi dalla macchina produttiva del marchio.

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La vettura scelta per l’occasione appartiene al brand premium del gruppo ed è tutt’altro che piccola. La Tai 9 supera i 5,2 metri di lunghezza, ospita sei passeggeri distribuiti su tre file e monta un sistema ibrido plug in di nuova generazione con una potenza complessiva dichiarata di 536 CV. La batteria Blade LFP da 66,48 kWh promette fino a 310 km in modalità elettrica secondo il ciclo WLTC, mentre l’autonomia totale dichiarata arriva a 1.630 km. Cifre di tutto rispetto che mostrano anche come si sia evoluta l’offerta tecnologica della casa.

C’è poi un chiarimento utile. La sigla NEV, che sta per New Energy Vehicle, non indica soltanto le auto elettriche a batteria ma comprende anche le ibride plug in e, nella classificazione generale, perfino i veicoli a celle a combustibile. Il dato dei 19 milioni riguarda inoltre l’intera produzione del gruppo e non solo i modelli venduti con il logo BYD, visto che nel conteggio finiscono anche Denza, Yangwang e Fang Cheng Bao.

Auto prodotte, spedite e vendute non sono la stessa cosa

Dietro il primato industriale si nascondono però alcuni aspetti da non trascurare. Il più rilevante è la differenza tra produzione e vendite. I 19 milioni rappresentano il totale cumulativo delle vetture uscite dalle fabbriche e non il numero di auto effettivamente acquistate e immatricolate dai clienti. Rientrano quindi nel computo anche i modelli destinati all’estero, compresi quelli che dopo la spedizione devono ancora trovare un acquirente finale. Un’auto che lascia lo stabilimento entra subito nel record ma non è detto che sia già stata venduta. Lo stesso vale per le statistiche commerciali internazionali, dove spedizioni e vendite all’ingrosso possono arrivare prima delle immatricolazioni e delle consegne vere e proprie.

I dati commerciali restano comunque quelli di un’azienda in forte espansione oltre confine. Nei primi dieci mesi del 2026 BYD ha venduto in tutto circa 3,62 milioni di veicoli e di questi 1,507 milioni tra autovetture e pick up sono stati collocati sui mercati esteri, con un aumento del 92% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel terzo trimestre le vendite fuori dalla Cina hanno pesato per il 41,6% del totale, mentre il mercato interno nei primi dieci mesi ha registrato una contrazione del 2,2%. La sfida per il gruppo sarà convertire capacità produttiva e spedizioni in vendite reali, consolidando la domanda internazionale senza accumulare scorte eccessive. Intanto a ottobre le esportazioni di NEV hanno toccato quota 170.194 unità, con una crescita annua del 103%.

Fonte: TecnoAndroid