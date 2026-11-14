Occhiali Android XR di Google: funzionano anche con iPhone

Google ha aperto i preordini dei suoi Intelligent Eyewear, i primi occhiali Android XR con l’assistente Gemini integrato, e la novità più interessante riguarda chi ha in tasca un iPhone. Questi occhiali smart non sono un’esclusiva del mondo Android. Funzionano anche con iOS e hanno ottenuto la certificazione Made for iPhone, la stessa che Apple concede soltanto agli accessori di terze parti approvati.

La produzione è affidata a Samsung, mentre le montature portano la firma di Warby Parker e Gentle Monster, per un totale di 30 design differenti. Nelle lenti non c’è alcuno schermo. Si tratta di occhiali “audio” dotati di fotocamera, quindi più vicini ai Ray Ban Meta che ai modelli con display integrato.

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Come funzionano gli occhiali Android XR con iPhone

Su iPhone tutto ruota attorno all’app Glasses di Google, che si fa carico dell’elaborazione. È proprio questa applicazione a gestire, per esempio, l’HDR delle foto scattate dagli occhiali e a salvare immagini e video fino a 90 secondi direttamente nell’app Foto. Qui entra in gioco la certificazione Made for iPhone, che permette di sfruttare WiFi Aware per trasferire rapidamente i file dagli occhiali al telefono.

Con iOS l’assistente Gemini è in grado di fare chiamate, inviare messaggi alle singole persone anche tramite iMessage e ricevere le notifiche. A questo si aggiungono le indicazioni passo passo di Google Maps, la traduzione in tempo reale e la riproduzione musicale con Apple Music, Spotify, YouTube Music e Audible. Basta chiedere a Gemini di far partire un brano dell’album che si sta guardando. Il requisito minimo è un iPhone 13 Pro o un modello più recente.

Il dettaglio pesa più di quanto possa sembrare. Google ha deciso di non chiudere i suoi occhiali smart dentro il proprio ecosistema e per chi usa iPhone questo significa avere un’alternativa ai Ray Ban Meta, con Gemini al posto di Meta AI, mentre sul fronte degli occhiali intelligenti di Apple il quadro è ancora tutto da definire.

Fotocamera, autonomia e privacy

Le montature pesano tra i 40 e i 44 grammi e integrano una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel, quattro microfoni e due altoparlanti a orecchio libero. Oltre ai comandi vocali con la frase “Hey Gemini”, sulla stanghetta trova posto un touchpad per tocchi e scorrimenti, mentre un interruttore fisico consente di spegnere tutto e indossarli come normali occhiali. L’autonomia dichiarata è di nove ore con una singola carica e la custodia di ricarica ne aggiunge altre sette.

Sulla privacy Google ha lavorato parecchio. Quando si scattano foto o si registrano video destinati alla libreria, una spia bianca lampeggiante avvisa chi si trova nei paraggi. Se la luce viene coperta o disattivata gli occhiali smettono di registrare, e Android XR verifica che l’indicatore funzioni a ogni ricarica.

La spia luminosa resta invece spenta con i comandi di Gemini che sfruttano la fotocamera, come la ricerca visiva o la traduzione, perché in questi casi immagini e video non vengono salvati da nessuna parte, nemmeno nella cronologia dell’assistente. Gemini riesce anche a riconoscere un prodotto inquadrato e ad aggiungerlo alla lista della spesa. Prima di arrivare al cloud l’app oscura i volti nei video e filtra le voci dei passanti, e secondo Google questi contenuti non vengono utilizzati né per addestrare i modelli di intelligenza artificiale né per scopi pubblicitari.

Prezzi e disponibilità, per ora niente Italia

Negli Stati Uniti gli Intelligent Eyewear firmati Warby Parker partono da circa 340 euro, in tre design sia da vista che da sole, mentre quelli di Gentle Monster hanno un prezzo di partenza di circa 385 euro. I preordini sono aperti sui siti dei due marchi e sul Google Store, con l’arrivo nei negozi fissato al 10 dicembre. Al momento la vendita è limitata agli Stati Uniti e alla Corea del Sud. Google non ha comunicato né date né prezzi per l’Italia e per il resto d’Europa.

Fonte: TecnoAndroid