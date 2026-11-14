Conan: The Black Pyramid, roguelike tra Diablo e Hades su Steam

Per gli appassionati del guerriero cimmero arriva una notizia decisamente gradita perché è stato annunciato Conan: The Black Pyramid, un nuovo action RPG con elementi roguelike che mette al centro della scena proprio il celebre barbaro. Il progetto si presenta con un’identità piuttosto chiara fin dal primo sguardo, visto che l’idea è quella di unire due anime ben note ai giocatori, quella di Diablo e quella di Hades. C’è poi un dettaglio da non trascurare sulla piattaforma scelta, dato che il titolo arriverà esclusivamente su Steam.

Per chi ama il mondo di Conan il Barbaro si tratta di un bel giorno, senza troppi giri di parole. Un nuovo videogioco con protagonista questo personaggio non è qualcosa che capita tutti i giorni, e il fatto che la scelta sia caduta su un genere così amato negli ultimi anni rende l’annuncio ancora più interessante. Il nome del barbaro, del resto, non ha bisogno di presentazioni per chi conosce le sue storie fatte di spade, magia oscura e rovine antiche.

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Un barbaro a metà strada tra Diablo e Hades

Il paragone con Diablo e Hades non è affatto casuale e aiuta a capire che tipo di esperienza abbia in mente chi ha sviluppato Conan: The Black Pyramid. Da una parte c’è l’impostazione dell’action RPG, quel genere in cui il combattimento in tempo reale va di pari passo con la crescita del personaggio. Dall’altra ci sono le meccaniche tipiche del roguelike, che di solito puntano su partite ripetute, sfide sempre diverse e una buona dose di rischio a ogni tentativo.

Mettere insieme queste due componenti significa, almeno sulla carta, cercare un equilibrio tra la profondità di un gioco di ruolo d’azione e il ritmo serrato di una struttura che spinge a ricominciare più volte. È una formula che negli ultimi tempi ha conquistato molti giocatori, e vederla applicata all’universo del barbaro cimmero ha senso. Un personaggio che vive di scontri brutali e di avventure in luoghi ostili sembra fatto apposta per un genere che premia l’abilità in battaglia e la capacità di adattarsi a situazioni sempre nuove.

Anche il titolo scelto lascia intuire parecchio sull’atmosfera generale. La piramide nera richiama subito quelle ambientazioni misteriose e minacciose che da sempre accompagnano le imprese di Conan, ma per ora le informazioni diffuse si concentrano sul genere e sui riferimenti che hanno ispirato il progetto.

Un’esclusiva pensata per il pubblico PC

Uno degli aspetti più chiari dell’annuncio riguarda la distribuzione. Conan: The Black Pyramid arriverà infatti solo su Steam, una scelta che orienta il gioco verso il pubblico che utilizza il computer come piattaforma principale. Non è una decisione così sorprendente se si considera il genere di riferimento, visto che gli action RPG e i roguelike trovano proprio su PC una delle loro casa più naturali, tra appassionati che amano passare ore a perfezionare le proprie strategie.

Al momento l’annuncio mette in fila gli elementi essenziali del progetto, ovvero un protagonista amatissimo, un mix di generi che strizza l’occhio a due nomi molto popolari come Diablo e Hades e una piattaforma ben precisa. Il nuovo capitolo dedicato a Conan il Barbaro si prepara quindi a sbarcare esclusivamente sulla piattaforma digitale di Valve, dove gli appassionati potranno trovarlo come nuovo action RPG con elementi roguelike.

Fonte: TecnoAndroid