Falena sfinge, i genitali diventano un’arma contro i pipistrelli

Pochi suoni rovinano la cena a un pipistrello come quello prodotto da un paio di genitali strofinati con decisione. Sembra una battuta, eppure è una strategia di sopravvivenza reale: alcuni insetti usano proprio gli organi riproduttivi come arma di difesa, e la sfida tra la falena sfinge e il suo predatore notturno mostra bene come possano nascere adattamenti così bizzarri.

Il meccanismo ha un nome preciso, stridulazione, cioè la produzione di un suono attraverso lo sfregamento di due parti del corpo. Grilli e cavallette lo fanno da sempre per comunicare, e chiunque abbia passato una sera d’estate in campagna lo conosce bene. La differenza, in questo caso, sta nella parte anatomica coinvolta e nello scopo. Non si tratta di attirare un partner ma di scoraggiare chi vorrebbe trasformare l’insetto in uno spuntino.

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Quando il corpo diventa uno strumento contro i predatori

Nel duello tra sfinge e pipistrello la posta in gioco è altissima. Da una parte c’è un cacciatore notturno abile ed efficiente, dall’altra una preda che non può contare su artigli o pungiglioni. La soluzione trovata dalla falena passa per il suono, e la fonte di quel suono sono appunto i suoi genitali. Un dettaglio che fa sorridere, certo, ma che funziona al punto da far passare l’appetito al predatore.

Il punto interessante non riguarda soltanto la stranezza in sé. Riguarda il fatto che l’evoluzione lavora con quello che trova a disposizione. Una struttura nata per una funzione può, nel corso di moltissime generazioni, assumerne un’altra del tutto diversa se questo aumenta le probabilità di sopravvivere. Ed è esattamente il tipo di percorso che rende la vicenda della falena sfinge un esempio quasi da manuale.

In natura capita spesso. Organi e appendici cambiano ruolo, si adattano, vengono riciclati per esigenze nuove. Nel caso degli insetti la varietà di questi riutilizzi è enorme, e quello difensivo dei genitali rientra tra i più curiosi in assoluto.

Un adattamento bizzarro che racconta molto dell’evoluzione

Visto da fuori, l’idea di difendersi con gli organi riproduttivi sembra quasi una provocazione. Eppure dentro questa storia c’è una logica precisa. Il pipistrello caccia di notte e si affida moltissimo all’udito, quindi un segnale sonoro inatteso può confonderlo o comunque convincerlo a lasciar perdere. Per la falena, interrompere un attacco significa semplicemente restare viva un altro giorno.

La stridulazione genitale diventa così un piccolo capolavoro di economia evolutiva. Nessuna nuova struttura da costruire da zero, nessun organo dedicato. Basta sfruttare in modo diverso qualcosa che c’era già. È proprio questa capacità di riadattare il già esistente a spiegare perché nel mondo animale compaiano comportamenti che a prima vista sembrano usciti da un racconto surreale.

La rivalità tra sfinge e pipistrello mette in scena tutto questo con una chiarezza rara. Un predatore affamato, una preda senza armi evidenti e una soluzione che nessuno si aspetterebbe. Ed è il rumore prodotto da quei genitali strofinati a far desistere il pipistrello dalla sua cena.

Fonte: TecnoAndroid