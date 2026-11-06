Spotify Wrapped, due opzioni poco note per ripulire i risultati

Il conto alla rovescia per lo Spotify Wrapped è ormai agli sgoccioli e chi usa la piattaforma aspetta di scoprire quali artisti, brani e generi hanno dominato i propri ascolti negli ultimi dodici mesi. Prima che il riepilogo annuale compaia sullo schermo, però, conviene conoscere un paio di impostazioni capaci di cambiare in modo concreto ciò che finirà nei risultati. Si tratta di opzioni semplici da attivare, eppure sono in pochi a sapere davvero che esistono.

Il motivo per cui valgono qualche minuto di attenzione è piuttosto intuitivo. Il resoconto di fine anno nasce dalle abitudini registrate dall’app, e quelle abitudini non sempre raccontano la verità sui gusti di una persona. Basta un ascolto distratto, una playlist lasciata girare per ore o un account condiviso con il resto della famiglia perché il Wrapped restituisca un’immagine un po’ sfocata, a volte decisamente sorprendente.

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Come escludere brani e playlist dal profilo gusti

La prima funzione riguarda tutti quei contenuti che con le preferenze reali hanno poco a che fare. Si pensi alla canzone partita per sbaglio, alla colonna sonora di un film usata solo come rumore di fondo mentre si lavora o si cucina, oppure a quella playlist che nessuno vorrebbe mai ritrovarsi tra i “preferiti” dell’anno. Spotify consente di toglierli dal profilo gusti, e questo significa che non avranno alcun peso né sul riepilogo annuale né sulle raccomandazioni che l’app propone ogni giorno.

La procedura è immediata. Sul brano o sulla playlist da mettere da parte basta toccare i tre puntini e selezionare la voce “Escludi dal profilo gusti”. Nessuna conseguenza definitiva, perché in caso di ripensamento la stessa opzione si trasforma in “Includi nel profilo gusti” e tutto torna come prima. Un piccolo gesto che permette di ripulire la propria cronologia musicale da ciò che non la rappresenta, senza dover rinunciare ad ascoltare quei contenuti quando servono.

Musica per bambini e famiglie, il nuovo interruttore

La seconda opzione è pensata per chi ascolta musica in casa insieme ai più piccoli. Capita spesso che i bambini usino lo stesso account dei genitori, oppure che filastrocche e canzoncine vengano riprodotte in loop per interi pomeriggi. Il risultato, prevedibile, è un Wrapped dominato da sigle di cartoni animati. Per evitarlo Spotify ha introdotto un interruttore dedicato alla musica per bambini e famiglie: disattivandolo, gli ascolti di quel genere smettono di contare sia per il riepilogo sia per i suggerimenti, ma restano comunque disponibili per la ricerca e la riproduzione in qualsiasi momento.

Trovarlo richiede pochi passaggi, sia su Android sia su iPhone. Si parte dalla foto profilo, si entra in Impostazioni e privacy, poi in Contenuti e visualizzazione e lì compare l’opzione “Includi musica per bambini e famiglie nel profilo gusti”. Spegnendola, le canzoncine continueranno a suonare in salotto senza però finire nella classifica personale dell’adulto che paga l’abbonamento.

Entrambe le funzioni fanno parte del Taste Profile di Spotify, il sistema lanciato in versione beta che punta a dare all’utente un controllo maggiore su ciò che l’algoritmo impara sulle sue abitudini. In vista dell’arrivo dello Spotify Wrapped, la piattaforma raccomanda inoltre di aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, così da poter accedere all’esperienza completa senza intoppi.

Fonte: TecnoAndroid