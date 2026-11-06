La7Play è ufficiale: dirette, Restart e film gratis in streaming

La7 ha lanciato ufficialmente La7Play, la nuova piattaforma di streaming pensata per guardare gratis i contenuti dell’emittente. Dentro c’è un po’ di tutto, dalle dirette TV ai film, passando per documentari e produzioni originali. Si tratta di un passo importante per il canale, che riunisce in un unico spazio digitale quello che finora era distribuito in modo meno organico, e lo fa senza chiedere nulla in cambio a chi guarda.

Il debutto vero e proprio arriva dopo una prima fase sperimentale partita a fine ottobre. Adesso il servizio è pienamente operativo e il cambiamento si nota subito anche sul fronte delle applicazioni. La vecchia app di La7 è stata infatti completamente rinnovata e ha cambiato nome, diventando appunto La7Play. Anche il sito ufficiale del network si è adeguato alla novità ed è ora raggiungibile all’indirizzo La7Play.it, così da offrire un punto di accesso coerente sia da browser sia da applicazione.

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Dirette, funzione Restart e programmi da rivedere

Il cuore della nuova piattaforma resta la televisione in tempo reale. Con La7Play è possibile seguire in diretta sia La7 sia La7Cinema, senza dover per forza stare davanti al televisore di casa. Chi si è perso un appuntamento può contare sulla possibilità di rivedere programmi e TG già andati in onda, una comodità non da poco per chi segue l’informazione dell’emittente ma non sempre riesce a farlo negli orari previsti.

Tra le funzioni più pratiche spicca il Restart, che consente di ricominciare dall’inizio un programma ancora in corso. Capita spesso di accendere la TV a trasmissione già cominciata, e in questi casi basta tornare all’avvio della puntata per non perdere nemmeno un minuto. Un’opzione semplice, ma che cambia parecchio il modo di vivere la diretta.

Accanto all’informazione e all’approfondimento, che da sempre rappresentano il marchio di fabbrica del canale, il servizio di streaming propone anche film e documentari gratuiti. A questi si aggiungono gli Originals realizzati da La7 Digital Media Lab, cioè contenuti nati appositamente per l’ambiente digitale. L’offerta comprende poi puntate integrali, clip e podcast legati ai programmi dell’emittente, così chi preferisce un riassunto veloce o un ascolto in movimento trova comunque qualcosa su misura.

Account, Preferiti e Guida TV

Registrarsi porta con sé qualche vantaggio in più. Chi possiede un account può salvare i contenuti tra i Preferiti e creare una lista personale, utile per tenere da parte ciò che si vuole guardare con calma in un secondo momento. C’è anche la possibilità di riprendere la visione dal punto esatto in cui era stata interrotta, persino cambiando dispositivo. Si può quindi iniziare un programma su uno smartphone durante il tragitto verso casa e terminarlo poi su una TV connessa, senza dover cercare di nuovo il momento giusto.

A completare il quadro c’è la Guida TV integrata in La7Play. Lo strumento permette di consultare la programmazione in corso e, allo stesso tempo, di recuperare i contenuti trasmessi nelle ore o nei giorni precedenti, tutto direttamente dalla piattaforma dell’emittente.

Fonte: TecnoAndroid