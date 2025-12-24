Estensioni browser popolari promettono privacy ma intercettano le chat AI

Molte estensioni per i browser si presentano come strumenti indispensabili per migliorare la navigazione e tutelare la privacy online. Blocchi pubblicitari, sicurezza avanzata, funzioni extra per la produttività: tutte promesse rassicuranti che hanno convinto milioni di utenti a installarle senza troppe domande. Eppure, dietro questa facciata, emergono comportamenti ben diversi, soprattutto quando entrano in gioco le chat basate su intelligenza artificiale.

Negli ultimi mesi è diventato sempre più evidente come alcune estensioni, pur dichiarando di non raccogliere dati sensibili, siano in grado di monitorare e analizzare le conversazioni con le AI direttamente dal browser. Un dettaglio non da poco, considerando che molti utenti utilizzano questi strumenti per discutere temi personali, lavorativi o riservati.

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Il problema non è solo tecnico, ma anche comunicativo. Le informative sulla privacy, quando presenti, risultano spesso vaghe o formulate in modo poco comprensibile. In alcuni casi, il tracciamento delle chat AI viene giustificato come “miglioramento del servizio” o “analisi anonima”, senza spiegare davvero cosa viene raccolto e come viene utilizzato.

Chat AI nel mirino delle estensioni

Le chat AI funzionano all’interno del browser e, proprio per questo, possono essere intercettate da estensioni con permessi molto ampi. Accesso alle pagine visitate, lettura dei contenuti, modifica dei dati visualizzati: autorizzazioni che molti utenti concedono automaticamente, spesso senza pensarci.

Una volta installata, l’estensione può teoricamente leggere tutto ciò che viene digitato o visualizzato, incluse le conversazioni con assistenti virtuali. Questo apre scenari delicati, soprattutto se le informazioni vengono elaborate, archiviate o inviate a server esterni per finalità poco chiare.

Il paradosso è evidente: strumenti nati per proteggere la privacy finiscono per diventare una delle principali fonti di esposizione dei dati personali.

Un rischio sottovalutato

La diffusione massiccia delle estensioni crea un falso senso di sicurezza. Se un componente aggiuntivo è popolare e ben recensito, si tende a fidarsi. Tuttavia, il numero di utenti non è una garanzia di trasparenza, soprattutto in un contesto in cui le AI generative stanno diventando parte integrante della vita digitale.

Molti utenti non considerano le chat AI alla stregua di altri servizi online e abbassano la guardia, condividendo informazioni che normalmente non inserirebbero in un modulo o in un social network.

Questo scenario evidenzia la necessità di un approccio più consapevole. Controllare i permessi, leggere con attenzione le descrizioni e limitare il numero di estensioni installate resta una delle poche difese reali a disposizione degli utenti.