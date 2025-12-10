Esselunga: idee di Natale da scoprire per regali unici ed economici

Nel periodo natalizio, quando cerchi ispirazione per sorprendere chi ami, gli scaffali di Esselunga diventano un punto di riferimento ricco di proposte interessanti. L’atmosfera di dicembre si riempie di desideri e preparativi, e poter contare su offerte concrete ti permette di scegliere con attenzione il pensiero giusto, evitando corse dell’ultimo minuto e trovando idee capaci di unire praticità e piacevolezza. È proprio questa combinazione che caratterizza le promozioni dello store, pensate per accompagnare i gesti preparatori che rendono più calorosa la casa, dalla cura degli spazi al benessere personale.

Mentre ti immergi nella ricerca del regalo perfetto, scopri soluzioni che arricchiscono il clima natalizio con utilità e piccoli momenti di relax, rendendo più semplice condividere tempo e attenzioni con chi ti è vicino. Qui da Esselunga prendono forma proposte che abbracciano vari ambiti, dalla tecnologia all’home care, così da permetterti di completare in un unico luogo la tua lista di acquisti.

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Selezioni Esselunga per regali pensati per stupire

Tra le idee più interessanti date da Esselunga, oggi trovi l’aspirapolvere senza sacco RO4B63 Compact Power al prezzo top di appena 123,99 €, la pistola massaggiante Beurer MG 89 2025 a 35,99 €, il phon Drynova 3in1 Cecotec a 39,99 € e, come se non bastasse, anche la macchina Jolie Evo Lavazza al costo stracciato di soli 78,99 €. Per chi desidera dispositivi smart spiccano lo smartwatch Amazfit Bip 6 a 64,90 € e la stampante HP Deskjet a 39,99 €. Chi ama la musica può puntare sul giradischi Victrola a 49,99 € oppure sulle cuffie JBL Tune a 27,99 €. Per un aggiornamento del telefono sono disponibili Samsung Galaxy A17 a 198 €, ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 € e Samsung Galaxy S25 FE a 448 €.