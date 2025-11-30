Esselunga: Black Friday ed elettrodomestici qui vanno a braccetto

Esselunga decide di anticipare l’atmosfera del Natale portando in primo piano offerte che ti invitano a guardare ai tuoi spazi domestici in modo diverso, più moderno e capace di valorizzare ogni ambiente. È il periodo in cui iniziamo a pensare ai regali, alle riunioni di famiglia, ai pranzi che richiedono organizzazione e a quelle giornate in cui la casa diventa un punto di riferimento importante. Per questo lo store propone una selezione in grado di sostenere ritmi e prepararti alle settimane festive con maggiore serenità. L’idea non è soltanto offrirti uno sconto, ma permetterti di entrare in dicembre con strumenti pronti ad accompagnarti tra lavaggi, preparazioni culinarie e conservazione degli alimenti senza farti temere nulla durante i giorni più impegnativi dell’anno. Che tu stia pensando alle lunghe cene natalizie o a un semplice aggiornamento della cucina o della zona lavanderia, Esselunga porta al centro una gamma ampia di device.

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Le promo Esselunga che cambiano la casa

Nel reparto dedicato alle lavatrici trovi la HAIER proposta a 549 euro, robusta e affidabile, capace di gestire carichi importanti senza esitazioni, mentre la compatta DAYA a 229 euro risolve i problemi di spazio offrendo efficienza vera. Accanto a queste appare la Crystal Clean SAMSUNG a 389 euro, che unisce tecnologia e facilità d’uso garantendo capi sempre ben trattati. Per l’asciugatura Esselunga mette in risalto HOOVER a 459 euro, pensata per dare risultati costanti anche quando hai molte cose da sistemare prima del Natale.

Per quanto riguarda il freddo, il combinato HAIER a 459 euro offre ordine e ampiezza, il doppia porta statico WHIRLPOOL a 349 euro assicura semplicità e praticità, mentre il combinato SAMSUNG a 599 euro amplia lo spazio per ogni tipo di alimento, ideale quando iniziano ad accumularsi ingredienti, dolci e preparazioni in vista delle settimane natalizie.