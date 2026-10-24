Esperienze di pre-morte: ricordi sotto ipnosi commuovono i medici

Le esperienze di pre-morte potrebbero essere molto più diffuse di quanto si sia sempre creduto. A riaccendere l’interesse su un tema così delicato è la vicenda di una donna che ha scelto di affidarsi all’ipnosi per recuperare i ricordi legati al momento in cui si è trovata vicinissima alla morte. Quello che è emerso durante la seduta ha avuto un effetto inatteso, perché il suo racconto è riuscito a commuovere fino alle lacrime perfino i medici.

La domanda di partenza è di quelle che da sempre accompagnano l’essere umano e suona più o meno così: è davvero possibile vedersi morire? Per molti si tratta di un interrogativo filosofico o religioso, quasi irrisolvibile. Questa storia però lo porta su un terreno diverso e molto più concreto, quello della memoria e di ciò che la mente riesce a trattenere anche nei passaggi più estremi dell’esistenza.

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Esperienze di pre-morte: il ruolo dell’ipnosi nel recupero dei ricordi

Il punto centrale della vicenda sta proprio nel metodo scelto. La donna non si è limitata a raccontare quello che ricordava spontaneamente ma ha deciso di sottoporsi a una seduta di ipnosi con l’obiettivo di riportare a galla ciò che era rimasto sepolto. È un approccio che sposta l’attenzione su un aspetto spesso trascurato. Alcune persone, a quanto pare, avrebbero semplicemente bisogno di un piccolo aiuto per ricordare.

Ed è qui che il discorso si fa interessante. Se davvero una parte di questi vissuti resta nascosta nella memoria senza affiorare in modo naturale, allora il numero di chi ha attraversato un’esperienza di pre-morte potrebbe essere sottostimato. Non perché queste persone non abbiano vissuto nulla di particolare ma perché quel ricordo, per qualche motivo, non è mai venuto fuori da solo. Un’ipotesi che apre scenari tutt’altro che banali per chi studia il funzionamento della mente nei momenti critici.

Un racconto che ha commosso anche i medici

A colpire più di ogni altra cosa è stata la reazione di chi ha ascoltato la testimonianza. I medici sono abituati per formazione e per mestiere a confrontarsi ogni giorno con la sofferenza e con la fine della vita, e proprio per questo mantenere un certo distacco fa parte del loro lavoro. Eppure quanto riferito dalla donna sotto ipnosi è stato così intenso da far crollare quella barriera e da portarli alle lacrime.

Un dettaglio che dice molto sulla forza emotiva del racconto. Non capita spesso che professionisti della salute si lascino travolgere in questo modo, soprattutto davanti a qualcosa che riguarda un’esperienza vissuta da un’altra persona. Il fatto che sia successo restituisce bene il peso di quello che la paziente ha descritto mentre ripercorreva il momento in cui la sua vita sembrava sul punto di spegnersi.

La vicenda riporta così al centro la domanda iniziale sulla possibilità di vedersi morire, legandola a un tema ancora più ampio. Secondo quanto suggerisce questa storia, le esperienze di pre-morte potrebbero essere più comuni del previsto, e una parte di chi le ha vissute potrebbe aver bisogno soltanto di un aiuto per ricordarle.

Fonte: TecnoAndroid