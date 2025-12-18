Epic Games Store: in arrivo due giochi in regalo

L’universo dei videogiochi su PC e dispositivi mobile riceve un impulso interessante grazie a una nuova iniziativa. Quest’ultima riguarda l’Epic Games Store che offre due titoli di grande richiamo gratuitamente. Gli utenti PC possono aggiungere alla propria libreria Hogwarts Legacy, un action RPG open-world ambientato nel mondo di Harry Potter. Mentre i giocatori su Android e, in Europa, su iPhone e iPad possono riscattare Dead Cells, noto roguelike/Metroidvania. Le promozioni sono state annunciate nelle ultime ore in occasione dei Game Awards 2025, attirando rapidamente l’attenzione. Tale strategia rientra nel modello consolidato di Epic Games, che da anni propone periodicamente giochi gratuiti. L’obiettivo non è semplicemente offrire titoli ogni settimana, ma creare opportunità per scoprire nuovi giochi e aumentare la fidelizzazione degli utenti. Un punto della politica di distribuzione è che, una volta riscattato un gioco, questo rimane associato per sempre all’account dell’utente. Ciò anche se eventuali contenuti aggiuntivi vanno generalmente acquistati separatamente.

Epic Games: ecco i giochi gratis disponibili sullo Store

Hogwarts Legacy ha catturato l’attenzione dei fan per la possibilità di esplorare luoghi iconici del franchise. L’esperienza punta sull’immersione visiva e sulla libertà di esplorazione. Mentre le valutazioni sul sistema di combattimento o sulla trama si rivelano più moderate. La versione gratuita riguarda solo la piattaforma PC tramite l’Epic Games Store, e non include eventuali contenuti extra. Per scaricarlo, è necessario installare l’app di Epic, creare o accedere a un account e seguire le istruzioni a schermo.

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Sul fronte mobile, Dead Cells continua a essere uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni. Il gioco unisce dinamiche roguelike a elementi Metroidvania, offrendo una sfida appagante e un gameplay che resta rilevante anche se la sua pubblicazione risale al 2018.

Tale doppia offerta gratuita rappresenta un esempio di come le promozioni digitali possono avvicinare nuovi giocatori e consolidare l’interesse verso titoli già noti. Per Epic Games, si tratta di un equilibrio tra marketing e servizio agli utenti, che continua a caratterizzare l’identità dello store nel panorama della distribuzione videoludica globale.