Eni Plenitude avvia i test industriali delle nuove celle solari

Eni Plenitude e Swift Solar hanno annunciato un accordo che segna l’inizio della fase di test industriale delle celle solari tandem a perovskite sviluppate dalla startup statunitense. I moduli verranno installati in un impianto solare “utility-scale” di Eni e osservati in condizioni operative reali, con l’obiettivo di verificare prestazioni, stabilità e durevolezza.

Questa fase rappresenta un passaggio importante. Poiché se i risultati confermeranno le performance attese, le due aziende potrebbero definire un contratto di fornitura di lungo periodo, velocizzando l’ingresso di questa tecnologia nel mercato globale del fotovoltaico.

Eni Plenitude: la nuova frontiera dell’efficienza solare

Le celle solari tandem a perovskite di Swift Solar promettono un salto in avanti notevole. Con un’efficienza di conversione dichiarata pari o superiore al 28%, superano nettamente i pannelli in silicio tradizionali. I quali in genere si attestano tra il 20% e il 24%. Questa maggiore capacità di catturare e convertire la luce solare consente un aumento della produzione di energia fino al 40% a parità di superficie installata. Un vantaggio che si traduce in costi più bassi per kWh prodotto e in una migliore ottimizzazione degli spazi dedicati al fotovoltaico.

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Il settore sta già vivendo una fase di forte espansione. Infatti secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, tra il 2024 e il 2030 verranno installati nel mondo oltre 2.550GW di nuova capacità solare. In questo contesto, la perovskite potrebbe rappresentare uno dei motori principali dell’innovazione. Swift Solar contribuisce al progetto con oltre 40 brevetti e più di 60 milioni di dollari raccolti tramite investitori privati e istituzionali. Tra essi troviamo Eni Next, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e il Dipartimento della Difesa.

Eni Plenitude porta invece la propria esperienza industriale, con più di 4GW di capacità rinnovabile già installata e l’obiettivo di raggiungere i 15GW entro la fine del decennio. Secondo Joel Jean, CEO e co-fondatore di Swift Solar, non si avviano progetti senza una strategia commerciale.