Haier M92 da 85 pollici scende a 999 euro con 12 mesi di DAZN su Amazon

Un televisore da 85 pollici con pannello QLED Mini LED che scende a 999 euro non passa certo inosservato. È quello che sta succedendo con Haier M92, smart TV di fascia alta che su Amazon ha raggiunto il suo minimo storico, con in più 12 mesi di abbonamento DAZN compresi nell’acquisto. Sulla carta le credenziali ci sono tutte: risoluzione 3840×2160 pixel, refresh rate nativo a 144Hz, supporto Dolby Vision e un comparto audio messo a punto da KEF.

Si tratta quindi di un modello pensato per chi vuole trasformare il soggiorno in un vero home theatre, senza dover per forza mettere mano a cifre fuori portata. E il prezzo di questi giorni, se confrontato con quello visto finora per questo televisore, cambia parecchio le carte in tavola.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Haier M92, Mini LED e QLED insieme su 85 pollici

Il cuore del televisore è la tecnologia QLED Mini LED Ultra, che unisce la luminosità elevata tipica del Mini LED alla ricchezza cromatica del QLED. Il risultato è una gamma colore che arriva a coprire il 99% dello spazio DCI P3, con neri profondi garantiti dalla struttura Ultra Crystal Black e fino a 576 zone di local dimming, così la retroilluminazione viene gestita in maniera davvero capillare.

Passando alla scheda tecnica, il pannello 4K UHD supporta HDR10, HDR10+ e Dolby Vision. Il refresh rate nativo a 144Hz può spingersi fino a 240Hz grazie al Gaming Accelerator DLG, mentre le 4 porte HDMI 2.1 permettono di collegare console di ultima generazione e soundbar senza compromessi. A gestire il tutto c’è il processore UltraSense AI, che ottimizza in automatico e in tempo reale immagini, audio e gaming. Sul fronte sonoro troviamo un sistema 2.1 canali tarato da KEF, con subwoofer e Dolby Atmos. La piattaforma smart è Google TV, con Chromecast integrato e Google Assistant, mentre per la connettività ci sono WiFi 6 e Bluetooth 5.2.

Il dettaglio che distingue maggiormente questo modello è proprio la collaborazione con KEF per l’audio. Una taratura di questo livello su uno smart TV non si incontra spesso, nemmeno nella fascia premium. A completare il pacchetto arriva la funzione Zero Gap Wall Mount, che consente un montaggio a filo parete con staffa inclusa nella confezione, una soluzione pensata per chi cerca un’integrazione estetica pulita in salotto.

Chi gioca troverà nelle 4 porte HDMI 2.1 e nella frequenza di aggiornamento elevata due ottimi motivi per abbinare Haier M92 a una console recente. Gli appassionati di cinema, invece, potranno contare su Dolby Vision IQ, che adatta automaticamente le immagini in base alla luce presente nella stanza.

Prezzo al minimo storico e un anno di DAZN incluso

Veniamo all’offerta vera e propria. Su Amazon il prezzo di Haier M92 da 85 pollici scende a 999 euro rispetto ai precedenti 1299 euro, con uno sconto del 23% che equivale a un risparmio concreto di 300 euro. Guardando lo storico dei prezzi, questa è la cifra più bassa mai registrata per il modello sulla piattaforma, dove negli ultimi mesi il prezzo medio si è mantenuto ben sopra i 1400 euro.

A rendere la proposta ancora più appetibile c’è l’abbonamento DAZN di 12 mesi incluso direttamente nell’acquisto, un bonus che aggiunge valore concreto a un listino già molto aggressivo. Va considerato poi che un televisore da 85 pollici con caratteristiche simili supera di solito senza fatica i 1500 euro, motivo per cui il prezzo attuale rappresenta un’occasione piuttosto rara per chi aspettava il momento giusto per rinnovare il salotto.

La promozione è attiva su Amazon.it ma, trattandosi di un’offerta legata al periodo del Black Friday, la disponibilità a questo prezzo potrebbe essere limitata nel tempo.

Fonte: TecnoAndroid