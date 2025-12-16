ECOVACS: promo natalizie sui migliori robot aspirapolvere e lavavetri

ECOVACS continua a sorprendere gli utenti con sconti speciali sui migliori robot aspirapolvere e lavavetri attualmente presenti sul mercato, sono davvero tante le offerte a disposizione del pubblico da cogliere subito al volo su Amazon, approfittando delle riduzioni che scadranno esattamente il giorno di Natale: il 25 dicembre (salvo esaurimento anticipato delle scorte). Ma quali sono i migliori prezzi? scopriamoli assieme.

Ecovacs: le migliori offerte da non perdere di vista

Le promozioni relative ai robot aspirapolvere di ECOVACS cercano di coprire tutte le fasce di prezzo, così da assecondare sin da subito le richieste di tutti coloro che vogliono il massimo, con il minimo sforzo. Il top di gamma del momento, DEEBOT X11 OmniCyclone, primo robot aspirapolvere con tecnologia PowerBoost, con OZMO ROLLER 2.0, TruEdge 3.0 e stazione OmniCyclone, può essere vostro con un investimento quotidiano su Amazon di soli 899 euro (sconto del 31% rispetto ai 1299 euro previsti di listino). Volendo invece risparmiare un pochino, l’occhio cade direttamente su DEEBOT T80 OMNI, un robot aspirapolvere con potenza di aspirazione di 18.000 Pa, spazzola OZMO ROLLER, ZeroTangle 3.0 e tanta tecnologia, in vendita nel periodo su Amazon a soli 499 euro, garantendo così un risparmio di 600 euro rispetto al listino iniziale di 1099 euro (circa il 55% in meno).

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ECOVACS non è solo maestra nella produzione di robot aspirapolvere, ma ha lanciato sul mercato anche una serie di ottimi robot lavavetri di alta qualità, come il top di gamma WINBOT W2S OMNI, il primo dispositivo a risolvere il problema legato alla pulizia degli angoli, grazie alla tecnologia TruEdge, integrando a sua volta anche la protezione a 12 stadi e la tecnologia WIN-SLAM 4.0. Il suo prezzo di vendita su Amazon è inferiore dell’8% rispetto al listino iniziale di 599 euro, portando il consumatore a dover sostenere una spesa di 549 euro per il suo acquisto. L’ultimo prodotto da prendere in considerazione è WINBOT MINI, dotato di doppi ugelli con spruzzo ultrasonico e sistema di protezione a 9 fasi, proposto su Amazon nel periodo con una spesa finale da sostenere di 249 euro (invece che 299 euro).