AliExpress da sogno con il robot aspirapolvere a meno di 70 euro

Una promozione davvero più unica che rara vi attende su AliExpress, sconto imperdibile per tutti i consumatori che vogliono acquistare un robot aspirapolvere a meno di 70 euro, approfittando dell’ottima riduzione che viene direttamente applicata in pagina ed è a disposizione di ogni utente che si collegherà al link inserito nell’articolo.

E’ chiaro che spendere 68 euro per un prodotto di questo tipo porta a qualche piccola rinuncia, come ad esempio una marca/brand non troppo conosciuta, difatti il consumatore si ritrova a poter mettere le mani su un robot aspirapolvere a marchio Horniture, con potenza di aspirazione di 3000 Pa. Il quantitativo potrebbe non sembrare troppo elevato, ma a conti fatti risulta essere più che sufficiente per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti nel mondo.

Il prodotto è realizzato prevalentemente in plastica, di colorazione nera, con finitura opaca su quasi tutta la superficie. Il sistema di controllo si affida sia all’applicazione mobile, disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android, che ad un piccolo telecomando incluso anch’esso in confezione.

Il prezzo di listino di un prodotto di questo tipo sarebbe all’incirca di 162,02 euro, cifra decisamente bilanciata e più che abbordabile per la maggior parte dei consumatori. Oggi, tuttavia, viene proposto ancora più scontato, sino ad arrivare ad un valore finale dell’ordine pari a soli 68,45 euro. Premete questo link per effettuare l’acquisto.

Il robot aspirapolvere integra anche la cosiddetta funzione di lavaggio, difatti in confezione è presente un piccolo serbatoio di plastica, con annesso panno, da collegare direttamente alla parte posteriore, facilitando così la pulizia delle superfici. Naturalmente non può raggiungere lo stesso livello qualitativo di un vero e proprio lavapavimenti, tuttavia può essere considerata come una rapida soluzione per raggiungere ugualmente risultati discreti, senza comunque andare a spendere poi così tanto.