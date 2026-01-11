Ecco la Fujifilm Instax Mini Evo Cinema: tra video e stampa istantanea

La Fujifilm Instax Mini Evo Cinema amplia l’idea di fotocamera ibrida introducendo un linguaggio visivo che richiama apertamente la storia dell’azienda giapponese. Le forme orizzontali, la finitura e i dettagli costruttivi rimandano alla Fujica Single-8, cinepresa simbolo degli anni Sessanta, evocando l’estetica delle riprese su pellicola 8 mm. L’impugnatura orizzontale guida l’utilizzo verso una dimensione narrativa più ampia, avvicinando il gesto fotografico a quello cinematografico. Anche l’espulsione della pellicola dalla parte superiore del corpo macchina rafforza questa identità, suggerendo l’idea di una sequenza visiva che prende forma fisicamente, fotogramma dopo fotogramma.

Dal punto di vista tecnico, la Mini Evo Cinema conserva tutte le funzioni che hanno reso riconoscibile la linea Fujifilm Evo. Le fotografie istantanee restano centrali, con la possibilità di stampare direttamente oppure di usare la fotocamera come stampante wireless per le immagini provenienti dallo smartphone tramite l’app dedicata. La novità risiede nella registrazione di clip video fino a 15 secondi, avviate mantenendo premuto il pulsante di scatto. Questa funzione trasforma il dispositivo in una cinepresa tascabile, pensata per brevi racconti visivi. I filmati possono essere salvati e condivisi digitalmente, mantenendo una coerenza estetica con lo stile analogico che caratterizza l’intero progetto.

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Effetti d’epoca e connessione fisica digitale

Uno degli elementi più caratterizzanti della Fujifilm Instax Mini Evo Cinema è l’Eras Dial, una ghiera laterale che consente di scegliere dieci effetti ispirati a dieci decenni, dagli anni Trenta ai 2020. L’intervento riguarda immagine e audio, con grana, colori e suoni che cambiano in base all’epoca selezionata. Alcune modalità introducono persino il rumore meccanico tipico delle cineprese storiche. Fujifilm ha inoltre pensato a un collegamento originale tra mondo fisico e digitale: da un video può essere estratto un fotogramma stampabile, impreziosito da una grafica in stile poster cinematografico e da un QR code. La scansione permette l’accesso al filmato completo, archiviato sui server Fujifilm e disponibile per due anni. Il debutto è fissato in Giappone il 30 gennaio 2026, mentre prezzo e distribuzione internazionale restano da definire.