Wi-Fi 8: velocità e affidabilità della rete wireless

La corsa all’evoluzione del Wi-Fi non si ferma. Dopo il salto prestazionale del Wi-Fi 6 e l’affinamento del 6E, ora si guarda avanti con Wi-Fi 8, la nuova frontiera delle reti wireless. Dietro la sigla tecnica 802.11bn, si nasconde una tecnologia pensata per rendere la connessione senza fili competitiva – se non equivalente – a quella cablata.

Parliamo di velocità teoriche che superano i 40 Gbps, una latenza al minimo storico e un’efficienza che punta a gestire centinaia di dispositivi contemporaneamente senza crolli di prestazioni.

Il Wi-Fi, da sempre percepito come soluzione pratica ma non sempre stabile, si prepara a diventare lo standard preferito anche in ambiti critici. Parliamo di smart home, gaming online, lavoro da remoto, realtà aumentata e ambienti industriali complessi.

Come funziona il Wi-Fi 8 e perché sarà un punto di svolta

Wi-Fi 8 porta con sé una serie di innovazioni tecniche. Innanzitutto, sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale la distribuzione del segnale, migliorando l’efficienza energetica e la qualità delle connessioni, soprattutto in ambienti ad alta densità di dispositivi. Introduce anche nuove modalità di modulazione avanzata che permettono di trasferire più dati in meno tempo, mantenendo alti gli standard di stabilità. Inoltre, le frequenze multiple simultanee permettono al router di comunicare con più dispositivi in modo bidirezionale e costante, riducendo al minimo le interferenze. In sostanza, Wi-Fi 8 punta a essere l’infrastruttura base di un mondo sempre più connesso, dove ogni oggetto, dallo smartphone al frigorifero, dall’auto alla stampante, parla in rete con tempi di risposta impercettibili.

Non solo case smart: rivoluzione per industrie, cloud e AI con le nuove reti wireless

L’impatto di Wi-Fi 8 andrà ben oltre le mura domestiche. In ambito industriale, ad esempio, la possibilità di controllare in tempo reale macchinari, sensori e robot in ambienti complessi, senza dover ricorrere al cablaggio, rappresenta un enorme vantaggio in termini di costi, flessibilità e sicurezza. Anche il settore IT e cloud potrà beneficiarne: trasferimenti dati più rapidi implicano miglior accesso a servizi in streaming, cloud computing, ambienti virtuali e intelligenza artificiale distribuita. I primi chip compatibili sono già in fase di sviluppo, e si prevede che i primi dispositivi arrivino sul mercato tra fine 2025 e inizio 2026. Nel frattempo, l’infrastruttura si prepara con nuove antenne, router di nuova generazione e reti mesh sempre più intelligenti.