EA Sports FC 27, la prima patch non tocca il gameplay: il motivo

Il primo aggiornamento di EA Sports FC 27 è arrivato, ma chi sperava in un intervento deciso sul bilanciamento del gameplay dovrà avere ancora un po’ di pazienza. Electronic Arts ha avviato il supporto successivo al lancio del suo simulatore calcistico con una patch che, per scelta precisa degli sviluppatori, lascia praticamente invariati gli equilibri in campo. La motivazione è stata spiegata direttamente sul canale Discord ufficiale del gioco. Il titolo deve restare più a lungo nelle mani della community prima che il team possa prendere decisioni in merito.

Una posizione prudente, forse persino troppo per chi ha già individuato qualche meccanica da sistemare. Eppure la scelta di non toccare subito il bilanciamento del gameplay ha una sua logica, perché i primissimi giorni dopo l’uscita raramente offrono un quadro affidabile di come i giocatori sfrutteranno davvero le varie soluzioni tecniche e tattiche a disposizione.

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Ultimate Team sotto osservazione, ma senza fretta

La stessa filosofia riguarda le novità di Ultimate Team, la modalità che da sempre attira l’attenzione di una fetta enorme di appassionati. Gli sviluppatori hanno riconosciuto che l’accoglienza riservata a elementi come la Galleria e all’utilizzo del mercato dei trasferimenti è stata positiva. Nonostante questo i ritocchi non arriveranno alla leggera. Il team sta valutando con attenzione quanto eventuali cambiamenti potrebbero incidere sul tempo di gioco richiesto e sulla difficoltà delle Squad Battles, due aspetti piuttosto delicati per chi gioca con costanza.

Questo non vuol dire che il lavoro sia fermo, anzi. Gli aggiornamenti di EA Sports FC 27 proseguiranno con cadenza regolare e porteranno correzioni di bug insieme a miglioramenti pensati per rendere l’esperienza più comoda e fluida. Tra le novità in arrivo ci sono le Streamlined SBC sulla companion app, previste con uno dei prossimi aggiornamenti.

Restano poi sotto la lente sistemi come Dynamic OVR e Stamina, che gli sviluppatori vogliono studiare su un periodo più lungo per capire come si evolve il comportamento dei giocatori nel tempo. Niente interventi affrettati, quindi, almeno per il momento. Confermato infine l’impegno per ridurre i tempi di attesa dei Kickabout in The Ground e nei Club, due contesti in cui la rapidità nel trovare una partita fa parecchia differenza.

Piattaforme, edizioni e novità di quest’anno

EA Sports FC 27 è disponibile da appena una settimana su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Le edizioni in commercio sono due, Standard e Ultimate. La versione più completa include diversi contenuti extra, tra cui 6.000 FC Points distribuiti nell’arco di tre mesi, uno slot aggiuntivo per FUT Player Evo e altro ancora.

Sul fronte delle novità vere e proprie, i cambiamenti più rilevanti di questa edizione si concentrano proprio su Ultimate Team. Oltre alla già citata Galleria, lo spazio in cui consultare l’andamento del proprio club nel lungo periodo, debuttano i Player Items. Si tratta di una nuova forma di progressione basata sulla raccolta di oggetti all’interno della modalità, un sistema che punta a dare un senso di crescita più graduale a chi dedica ore alla propria rosa.

Anche chi preferisce giocare in solitaria trova parecchi motivi di interesse. Il mercato trasferimenti della Carriera Allenatore è stato ricostruito da zero, con l’obiettivo di proporre valori dei calciatori più realistici e un’attività più intensa dei club durante le trattative. A tutto questo si aggiungono nuove tattiche di negoziazione come le clausole di riacquisto, quelle legate alle prestazioni e le opzioni dedicate agli OVR dinamici.

Fonte: TecnoAndroid