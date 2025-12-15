EA: congelato Dead Space spunta l’opzione vendita

Una tra le serie di videogiochi più amata senza ombra di dubbio e Dead space, il titolo survival horror fino a questo momento racimolato tre capitoli principali di cui un quarto che per rappresenta il remake del primo, la community da sempre esprime il proprio apprezzamento per questi titoli al punto che tutti sperano nel possibile arrivo di un altro videogioco, speranze che purtroppo però potrebbero essere presto infrante se non lo sono già state.

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La dichiarazione di un portavoce

Recentemente un portavoce della società si è espresso in merito la situazione del videogioco definendolo in ghiaccio, nello specifico l’azienda non ha in programma di portare avanti ulteriori progetti, almeno per il momento per quanto riguarda questo titolo nonostante rappresenti un contenuto decisamente molto amato da tutti i giocatori, per di più recenti voci di corridoio hanno suggerito una possibile soluzione più drastica in merito l’intero franchise dal momento che si vocifera anche di una possibile vendita verso una società esterna ad EA, il tutto sulla scia dell’acquisizione avvenuta da poco da parte del fondo Saudita che ora detiene la società che però ha lasciato uno strascico di circa 20 miliardi di dollari di debito da saldare agli ex proprietari, il videogioco in questione potrebbe rappresentare una fonte di reddito immediata e facile da rivendicare proprio poiché è molto amato e si potrebbe vendere facilmente e si potrebbe anche prestare ad adattamenti cinematografici.

Di conseguenza il futuro della saga attualmente è abbastanza incerto nonostante il suo creatore abbia sottolineato di avere delle idee in mente per quanto riguarda un possibile proseguo, dunque non è da escludere che il futuro possa contenere ulteriori videogiochi appartenenti alla saga di Dead space ma per vederli probabilmente servirà attendere ancora parecchio tempo, di conseguenza almeno per il momento possiamo abbandonare l’idea di vedere qualcosa di nuovo e rassegnarci ad un periodo di plateau abbastanza lungo.