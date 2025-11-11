Battlefield 6: EA riduce i requisiti delle sfide per rispondere alla community

Importanti novità in arrivo per Battlefield 6, lo sparatutto targato Electronic Arts che, nonostante l’enorme successo commerciale al lancio, ha subito diverse critiche legate alla difficoltà eccessiva delle sfide. EA e il team di sviluppo di Battlefield Studios hanno così annunciato una revisione completa del sistema di progressione, con una drastica riduzione dei requisiti necessari per completare oltre 90 sfide. L’obiettivo? Rendere il gioco più accessibile e gratificante, senza snaturare l’esperienza competitiva.

La modifica è già attiva e, come specificato da EA, è retroattiva. Ciò significa che i progressi ottenuti finora verranno ricalcolati secondo i nuovi parametri. In pratica, molti giocatori si troveranno improvvisamente con diverse sfide completate automaticamente al prossimo accesso. Un gesto che premia il tempo investito dalla community nelle prime settimane e segna un passo importante nella gestione del “post-lancio”, da sempre fondamentale per i titoli live service.

Battlefield 6 punta sulla longevità e prepara lo scontro con Call of Duty: Black Ops 7

I cambiamenti introdotti sono considerevoli. Ad esempio, i requisiti di danno per le armi scendono da 10.000 a 3.000 punti, mentre per alcune modalità basteranno due vittorie anziché cinque per progredire. EA ha spiegato che tali modifiche nascono dal desiderio di premiare la costanza e il talento dei giocatori, riducendo al contempo il rischio di frustrazione e abbandono.

La decisione arriva in un momento preciso per EA, che punta a mantenere alta la fedeltà della sua community in vista del lancio di Call of Duty: Black Ops 7, previsto tra pochi giorni. Gli analisti stimano che Battlefield 6 abbia già superato i 7 milioni di copie vendute nei primi tre giorni, con oltre 200.000 giocatori simultanei su Steam, numeri che confermano l’enorme curiosità intorno al titolo. EA però è consapevole che nel mercato degli sparatutto moderni, la longevità dipende dalla capacità di ascoltare la community e adattarsi rapidamente. Insomma, con questa revisione, Battlefield 6 dimostra di voler rafforzare il legame con i fan, offrendo un’esperienza di gioco più equilibrata e accessibile senza sacrificare la competizione.