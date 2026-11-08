DualSense White scende a 59,99 euro su Amazon: sconto del 20%

Trovare il DualSense bianco, cioè il controller originale di PS5, sotto la soglia dei 60 euro non è cosa di tutti i giorni. Eppure su Amazon la versione White del pad Sony è scesa a 59,99 euro grazie a uno sconto del 20%, toccando il prezzo più basso visto nelle ultime settimane. Feedback aptico, grilletti adattivi e il caratteristico design bicolore, gli elementi che hanno cambiato il modo di giocare sulla console di casa Sony, diventano così alla portata di molti più giocatori.

Un ribasso del genere fa comodo soprattutto a chi ha un pad ormai malconcio da sostituire oppure a chi vuole un secondo controller per sfidare amici e parenti sullo stesso divano. Il DualSense White resta infatti l’accessorio più richiesto da chi possiede la console, e non sorprende che ogni calo di prezzo venga notato in fretta.

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DualSense White, una tecnologia che si sente prima ancora di vederla

Chiamarlo semplice joypad sarebbe riduttivo. Il cuore del DualSense Wireless Controller è il feedback aptico, che manda in pensione la classica vibrazione e la sostituisce con sensazioni tattili molto più raffinate. Tendere la corda di un arco, inchiodare con una frenata improvvisa o avvertire la consistenza di una superficie diventa un’esperienza fisica oltre che visiva.

Accanto a questo ci sono i grilletti adattivi dinamici sui tasti L2 e R2, capaci di opporre una resistenza diversa in base al gioco e alla situazione sullo schermo. Il controller integra poi un microfono con un tasto Mute dedicato, pratico per chiacchierare con gli altri giocatori senza bisogno di cuffie esterne, e un altoparlante che alcuni titoli usano per riprodurre effetti sonori ad alta fedeltà direttamente dalle mani di chi gioca.

Sul fronte tecnico la scheda è piuttosto ricca. La connettività passa sia dal cavo USB C sia dalla connessione wireless via Bluetooth, mentre l’alimentazione è affidata a una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Il pad funziona con PlayStation 5 ma anche con PC, Mac e dispositivi mobili. Non mancano accelerometro e giroscopio per il controllo di movimento, levette migliorate e una barra luminosa ridisegnata, il tutto in circa 281 grammi di peso.

C’è anche il tasto Create, erede del vecchio Share, pensato per rendere più immediata la cattura e la condivisione di contenuti. Un dettaglio che apprezza chi ama registrare clip e scattare screenshot delle proprie partite. La colorazione bianca, abbinata storicamente al design della PS5 standard, rimane la più iconica tra le varianti in commercio, anche se richiede qualche cura in più per non sporcarsi con il tempo.

Quanto si risparmia con l’offerta su Amazon

Il prezzo consigliato ufficiale su PlayStation Direct Italia è di 74,99 euro. Su Amazon il DualSense bianco viene invece proposto a 59,99 euro, con un risparmio concreto di 15 euro rispetto al listino. Si tratta della cifra più bassa registrata nelle ultime settimane per questo modello, quindi un’occasione interessante tanto per chi deve rimpiazzare un controller danneggiato quanto per chi ne cerca uno in più per il multiplayer locale.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it con disponibilità immediata, e gli abbonati a Prime possono contare sulla spedizione rapida. Il prezzo di questo prodotto tende però a oscillare parecchio, per cui lo sconto potrebbe rientrare da un momento all’altro e riportare il controller ai 74,99 euro di partenza.

Fonte: TecnoAndroid