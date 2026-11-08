Goddess of Victory: Nikke, launcher PC forse manomesso da terzi

Shift Up, lo studio che ha dato vita a Stellar Blade, si trova alle prese con quello che ha tutta l’aria di essere un attacco informatico. Nel mirino è finita la versione PC di Goddess of Victory: Nikke, uno dei titoli pubblicati in precedenza dalla software house, che in queste ore è oggetto di un’indagine interna mentre l’azienda lavora per sistemare le cose. La conferma è arrivata direttamente dai canali ufficiali del gioco, con un messaggio che lascia pochi dubbi sulla natura della faccenda.

Il 4 novembre 2026 l’account ufficiale di Nikke ha pubblicato un aggiornamento per spiegare cosa stesse succedendo. Secondo quanto comunicato, il team ha individuato un problema che fa pensare a una possibile manomissione dei file di script del launcher per PC da parte di terzi. La formulazione resta prudente, si parla di un’ipotesi e non di una certezza assoluta, ma tanto basta per mettere in allerta la comunità dei giocatori.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa è successo al launcher PC di Nikke

Nel messaggio gli sviluppatori spiegano di essere impegnati a verificare la portata dell’impatto causato dal problema e annunciano che i dettagli sulle misure successive arriveranno con una comunicazione separata. Il post si chiude con le scuse per eventuali disagi, una formula di rito che però in casi come questo pesa un po’ di più del solito.

Il cuore della questione è proprio il launcher PC, ovvero il programma attraverso cui il gioco viene avviato sul computer. Quando qualcosa va storto a questo livello valutare l’entità dei danni a colpo d’occhio è spesso complicato. Per il momento comunque la situazione sembra sotto controllo. Lo studio potrebbe aver intercettato l’anomalia abbastanza presto da impedire che degenerasse o che finissero compromesse le informazioni degli utenti. Nessun allarmismo quindi, almeno stando a quanto emerso finora, anche se l’indagine è ancora in corso e il quadro completo non è stato reso noto.

Le parole di Kim Hyung Tae e i prossimi passi

Sulla vicenda è intervenuto anche Kim Hyung Tae, fondatore di Shift Up, che ha voluto metterci la faccia con un messaggio rivolto direttamente ai fan. “Stiamo riscontrando problemi legati al launcher per PC” ha spiegato. “In collaborazione con Level Infinite stiamo dedicando tutte le nostre risorse all’individuazione di una soluzione definitiva e stiamo anche preparando delle misure successive. Ci scusiamo sinceramente per la preoccupazione e i disagi che tutto questo ha causato a voi, Comandanti.”

Il fondatore ha poi aggiunto che gli aggiornamenti sulle contromisure verranno diffusi il prima possibile, rinnovando ancora una volta le sue più profonde scuse alla community. Il riferimento ai Comandanti, il nome con cui vengono chiamati i giocatori di Nikke, dà al messaggio un tono più diretto e meno istituzionale rispetto a un classico comunicato aziendale. Da segnalare anche il coinvolgimento di Level Infinite, che sta lavorando fianco a fianco con lo studio per arrivare a una soluzione strutturale e non a una semplice pezza temporanea.

Fonte: TecnoAndroid