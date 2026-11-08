Optima Mobile, torna Super Mobile Smart con 100 Giga a 4,95 euro

Dal 3 novembre 2026 Optima Mobile ha rimesso in vetrina Super Mobile Smart, la sua offerta standard con 100 Giga di traffico internet a 4,95 euro al mese. Il ritorno arriva subito dopo la chiusura di Super Mobile 150 Special Edition, una promozione rimasta attiva soltanto per pochi giorni.

Quella proposta a tempo, già vista nei mesi precedenti, era ricomparsa per il periodo di Halloween, precisamente dal 28 ottobre al 2 novembre 2026, sia online che nei negozi. Offriva 150 Giga, minuti illimitati e 200 SMS. Durante quella finestra l’operatore virtuale aveva tolto dal proprio sito la versione classica, che ora torna disponibile e resta valida, come sempre, fino a nuova comunicazione.

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Cosa offre Super Mobile Smart e quanto si spende per attivarla

Ogni mese il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso qualsiasi numero italiano e 100 Giga in 4G. Di fatto i contenuti coincidono con quelli della Special Edition appena archiviata, con la sola differenza dei dati: 100 Giga anziché 150, allo stesso canone.

Chi sceglie l’acquisto online paga la SIM a prezzo scontato, cioè 9,90 euro, a cui va aggiunto il primo mese anticipato da 4,95 euro. La spesa iniziale complessiva arriva così a 14,85 euro. Nei punti vendita la scheda costa di solito 19,90 euro, ma dal 4 ottobre 2026 esistono anche due varianti con SIM scontata a 9,90 euro oppure gratuita. Dall’11 maggio 2026 sono disponibili pure le eSIM, per nuovi e già clienti, mentre dall’inizio del 2025 per l’attivazione online si possono usare SPID e CIE in alternativa alla video identificazione. Fino al 16 marzo 2027 resta inoltre attiva la promo Porta un Amico, riservata a chi attiva online con portabilità del numero, che regala 5 euro di ricarica a entrambe le persone coinvolte.

Il credito si ricarica sul sito dell’operatore, tramite l’app MyOptima oppure con la Ricarica Automatica, che addebita l’importo del canone mensile. Normalmente, se il credito è insufficiente al momento del rinnovo, minuti, SMS e Giga vengono rinnovati ma restano bloccati fino alla ricarica successiva. Con il servizio Day Plus invece si può continuare a telefonare, scrivere e navigare senza limiti in Italia per un massimo di 48 ore al mese, anche non consecutive, al costo di 1 euro ogni 24 ore, quindi 2 euro in tutto.

Rete, velocità e condizioni contrattuali

Optima Mobile è un operatore virtuale di tipo ESP della compagnia Optima Italia e, attraverso l’aggregatore Effortel, utilizza la rete Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e, dal 12 maggio 2025, anche in 5G, ma solo su alcune offerte o con l’opzione dedicata. Super Mobile Smart naviga di base in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Da metà luglio 2025 è possibile aggiungere l’opzione 5G, gratuita il primo mese per i nuovi clienti e poi a 1,95 euro mensili: abbinata a questa offerta porta il totale a 6,90 euro al mese e consente velocità stimate fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload. I già clienti la trovano sui canali digitali e al servizio clienti, con addebito dal primo rinnovo utile. Le SIM supportano inoltre il VoLTE senza costi aggiuntivi.

Esauriti i Giga la navigazione si blocca, ma è possibile acquistare traffico extra con 1 Giga Plus a 1,30 euro, 2 Giga Plus a 2,60 euro e 5 Giga Plus a 6,70 euro. Nei Paesi dell’Unione Europea minuti e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre per i dati vale un tetto di 1 Giga al mese. Con la delibera 170/26/CONS l’AGCOM ha di nuovo autorizzato Optima Italia ad applicare un sovrapprezzo per il Roaming UE fino a luglio 2027.

Fonte: TecnoAndroid