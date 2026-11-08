LG OLED C6 da 77 pollici al minimo storico su Amazon: 2.199 euro

Il televisore LG OLED da 77 pollici della serie C6 2026 tocca su Amazon il prezzo più basso mai visto da quando è arrivato sul mercato. Il modello in questione è LG OLED77C64LA, proposto a 2.199 euro contro i 3.599 euro di listino. Un pannello di queste dimensioni, con neri assoluti, refresh rate fino a 165Hz e un processore che si affida all’intelligenza artificiale, non capita spesso di trovarlo sotto una certa soglia. Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa questo modello ha ora un motivo concreto per farci un pensiero.

LG OLED77C64LA tra intelligenza artificiale e qualità del pixel

Il cuore di questo televisore è il nuovo pannello OLED evo AI con tecnologia Hyper Radiant Color, pensato per garantire Perfect Black e Perfect Color grazie a una luminosità 3,2 volte superiore rispetto alle generazioni precedenti. A gestire il tutto c’è il processore α11 Gen3, che secondo LG è il 70% più intelligente dei predecessori e sfrutta un Dual AI Engine per ottimizzare in automatico ognuno dei 33 milioni di pixel dello schermo 4K.

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Sul fronte tecnico il pannello OLED ha una risoluzione di 3840 per 2160 pixel, con refresh rate nativo a 120Hz e VRR che arriva fino a 165Hz. Per i contenuti in alta gamma dinamica ci sono il supporto a Dolby Vision, HDR10 e HLG, oltre a una FILMMAKER MODE dedicata a chi vuole vedere i film esattamente come li ha pensati il regista. Il tempo di risposta si ferma a 0,1ms e la compatibilità è certificata sia G Sync sia FreeSync Premium.

La dotazione comprende anche quattro porte HDMI 2.1 con ALLM e HGIG Mode, un sistema audio a 2.2 canali da 40W con supporto Dolby Atmos e il sistema operativo webOS 26, completo di AI Chatbot, Voice ID e Magic Remote. Per la connettività wireless ci si affida a WiFi 6E e Bluetooth 5.3, mentre il design ultra sottile si limita a 47,1mm di profondità.

Proprio il mix tra frequenza di aggiornamento elevata, risposta quasi istantanea e compatibilità con le principali tecnologie adattive fa di questo schermo un alleato serio per il gaming competitivo. Che si giochi su una console di ultima generazione o su un PC, le sessioni intensive non mettono in difficoltà il pannello. L’unico accorgimento riguarda l’audio, che su una superficie così generosa trarrebbe vantaggio dall’abbinamento con una soundbar dedicata, così da ottenere un’esperienza cinematografica davvero completa.

Il prezzo più basso di sempre su Amazon

Il listino di 3.599 euro era già competitivo per un OLED premium da 77 pollici, ma l’offerta attuale cambia parecchio le carte in tavola. LG OLED77C64LA è disponibile a 2.199 euro, con uno sconto che sfiora il 39% e un risparmio reale di oltre 1.400 euro rispetto al prezzo originale.

Si tratta del minimo storico per questo televisore dal giorno del lancio. Le quotazioni registrate in precedenza, anche su altri negozi come Unieuro ed ePrice, non erano mai scese a questo livello. Per chi punta a un TV OLED di fascia alta senza rinunciare a uno schermo di grandi dimensioni, è l’occasione più vantaggiosa del periodo. La disponibilità resta comunque legata alle scorte e, trattandosi del prezzo più basso mai visto, è plausibile che la promozione su Amazon non duri a lungo.

Fonte: TecnoAndroid