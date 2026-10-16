iPhone Duo su Geekbench con A20 Pro tiene i ritmi di iPhone 18 Pro

A quanto pare iPhone Duo non scenderà a patti sul fronte della potenza. Il primo pieghevole di Apple si affida infatti allo stesso processore dei suoi “cugini” tradizionali, cioè iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, e i primi riscontri arrivati in queste ore vanno proprio in quella direzione. Nel database di Geekbench sono comparsi i benchmark del dispositivo, a un solo giorno dall’apertura dei preordini, e i numeri risultano del tutto allineati a quelli registrati dagli altri melafonini equipaggiati con il chip Apple A20 Pro.

Non era affatto scontato. Il timore che il formato a libro potesse imporre qualche rinuncia sul piano delle prestazioni era comprensibile, e invece la scheda emersa racconta una storia piuttosto diversa. Il nuovo pieghevole della Mela, almeno sulla carta, gioca nello stesso campionato dei modelli di punta della gamma e non si accontenta di un ruolo da comprimario.

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I numeri di iPhone Duo su Geekbench 7

Il dispositivo compare nel database con il codice identificativo iPhone19,4, una sigla essenziale che di per sé non lascia trapelare granché. Molto più interessanti sono i punteggi ottenuti: 3.986 punti nel test single core e 11.067 in quello multi core su Geekbench 7. Valori che rientrano perfettamente nella media dei test eseguiti su iPhone 18 Pro, senza scarti degni di nota né in un senso né nell’altro.

Il dubbio su un possibile compromesso tecnico o prestazionale era più che legittimo. Uno smartphone pieghevole dispone per forza di cose di meno spazio interno da dedicare al sistema di dissipazione del calore, e proprio la gestione termica è uno degli aspetti più delicati quando si parla di chip così spinti. Apple sembra però aver trovato una quadra decisamente efficace. Va detto, per correttezza, che qualcosa è stato comunque sacrificato: il comparto fotografico di iPhone Duo risulta un po’ meno ricco rispetto a quello dei fratelli non pieghevoli.

Il confronto con Xiaomi 18 Fold

Se questi risultati verranno confermati quando il telefono sarà liberamente disponibile sul mercato, iPhone Duo potrebbe debuttare come uno dei pieghevoli più potenti in circolazione. Anzi, con ogni probabilità il più potente in assoluto. Il termine di paragone obbligato è Xiaomi 18 Fold, che nei giorni scorsi ha dominato le classifiche globali di AnTuTu relative al mese di settembre grazie al suo chip proprietario Xring O3.

Su Geekbench 7, però, il quadro cambia un po’. Nel multi core il modello cinese ottiene punteggi paragonabili a quelli del rivale di Cupertino, con una forbice comunque molto ampia che oscilla tra i 10.500 e gli 11.500 punti abbondanti. Il vero distacco si vede nel single core, dove Xiaomi 18 Fold si ferma intorno ai 3.000 punti, quasi mille in meno rispetto a quanto registrato dal pieghevole di Apple nel test appena emerso.

Sul fronte commerciale iPhone Duo è già disponibile online da Galaxus al prezzo di 2.369 euro, secondo l’aggiornamento del 9 ottobre 2026 delle ore 15:38.

Fonte: TecnoAndroid