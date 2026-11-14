TIM e FiberCop trattano sui ritardi della fibra entro fine 2026

I ritardi nell’attivazione della Fibra restano uno dei punti più delicati nei rapporti tra TIM e FiberCop, ma le due aziende hanno avviato un confronto con l’obiettivo di risolvere le principali questioni operative entro la fine del 2026. A spiegarlo è stato l’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre 2026. In quell’occasione il manager ha richiamato ancora una volta l’attenzione sulla qualità dei servizi wholesale di rete fissa forniti dalla società che oggi gestisce l’infrastruttura.

Il tema non è affatto nuovo. Già nella conference call dedicata al secondo trimestre, lo scorso 30 luglio 2026, Labriola aveva segnalato problemi che a suo dire non riguarderebbero soltanto TIM ma tutti gli operatori, una presa di posizione che aveva provocato anche una replica da parte di FiberCop. La questione è riemersa nella conference call dell’11 novembre 2026, quando il Gruppo ha presentato i conti del terzo trimestre e dei primi 9 mesi dell’anno.

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Secondo l’operatore, i dati delle linee fisse, cioè il saldo netto delle nuove attivazioni e il tasso di abbandono, hanno risentito nel terzo trimestre della “bassa qualità del servizio offerto da FiberCop”. Una situazione che violerebbe gli standard minimi fissati nel contratto MSA. Parlando di TIM Consumer, Labriola ha precisato che le aggiunte nette di linee in FTTH sono state condizionate da problemi di delivery e assurance da parte di FiberCop. Allo stesso tempo ha assicurato che l’azienda sta affrontando la situazione con un piano di miglioramento strutturale condiviso con la controparte.

Il dialogo con i vertici di FiberCop e i tempi di installazione

Il confronto è stato approfondito durante la sessione di domande e risposte con gli analisti finanziari. Rispondendo a una domanda specifica, Pietro Labriola ha raccontato che, dopo alcuni incontri con Massimo Sarmi, Presidente di FiberCop, TIM ha incontrato anche il nuovo CEO Marco Nespolo. Con lui è stato concordato di cercare una soluzione entro la fine del 2026 su alcune questioni operative, che secondo l’amministratore delegato sono importanti per l’attività di entrambe le aziende.

Interpellato di nuovo sulla qualità del servizio, Labriola ha ribadito che le due società stanno discutendo proprio per superare le criticità. Il manager ha poi chiarito che il mestiere di TIM non è addebitare penali a FiberCop ma installare e fatturare le linee dei clienti. Per questo l’obiettivo resta quello di attivare le connessioni nel minor tempo possibile. Il confronto con l’estero è eloquente: in India per installare una linea in Fibra serve 1 giorno, in Brasile ne bastano 2, mentre in Italia la media si attesta su 16/17 giorni, sia con FiberCop sia con Open Fiber. Tempi così lunghi, secondo Labriola, rischiano di spingere i clienti a rinunciare all’attesa e a preferire una soluzione mobile, sfruttando l’hotspot dello smartphone oppure una linea FWA. Il manager ha però precisato che la rete mobile non è in grado di trasformare tutti gli utenti in clienti FWA.

Migrazioni rallentate e partita sui listini

Sulla stessa linea è intervenuto Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium Business Market Officer di TIM, che ha indicato nei problemi di capacità e consegna di FiberCop la causa dei ritardi nell’attivazione della Fibra per i clienti dell’operatore, con effetti diretti sulle aggiunte nette. Proprio a causa di questi limiti, l’azienda ha dovuto ridurre in modo sostanziale anche le attività di migrazione tecnologica rivolte a chi aveva già una linea fissa. Le difficoltà si sono fatte sentire soprattutto negli ultimi mesi e hanno portato a frenare la trasformazione delle linee attive, un lavoro che sta ripartendo nel quarto trimestre 2026.

Un altro fronte aperto riguarda i listini dei servizi wholesale. Alla domanda su eventuali novità, Labriola ha spiegato che si tratta di uno dei temi su cui lavorano i diversi gruppi creati insieme a FiberCop. TIM chiede che vengano rispettati gli accordi del contratto MSA sottoscritti al momento della cessione della rete. Nel corso del confronto, ha riferito l’amministratore delegato, FiberCop si è detta disponibile a sedersi al tavolo e a discutere “in buona fede” tutti i punti sul tavolo.

Fonte: TecnoAndroid