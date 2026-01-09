Dreame fa il pieno di prodotti presentati al CES 2026

Dreame ha portato al CES 2026 una gamma sorprendentemente ampia di prodotti dedicati a cucina e giardino, confermando la sua ambizione di trasformare il modo in cui gestiamo la casa. L’azienda non si limita più ai classici robot per la pulizia degli interni, ma estende la propria visione anche all’esterno, con dispositivi pensati per prendersi cura di tutti gli spazi, aiutare nei lavori domestici e semplificare le attività quotidiane.

Ecco tutti i prodotti e le tecnologie presentati da Dreame, con un focus su come possono cambiare la routine di chi ama l’ordine e l’efficienza a casa.

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Robot rasaerba Serie A3 AWD Pro: il giardino si taglia da solo

La novità più attesa per chi ha un prato “esigente” è la serie A3 AWD Pro, robot rasaerba pensata per affrontare terreni irregolari, pendenze accentuate e superfici complesse senza sforzo. Dotati di trazione integrale (AWD), questi robot non temono lunghi percorsi né ostacoli leggeri: sanno adattarsi da soli, ottimizzano i percorsi e offrono una gestione autonoma del prato.

Punti chiave:

Trazione integrale per massima aderenza anche su pendenze o prati irregolari

Navigazione intelligente e percorso ottimizzato

Taglio uniforme senza interventi costanti

Questa serie rappresenta un salto in avanti nella cura automatizzata dell’esterno, soprattutto per chi ha grandi giardini o superfici difficili da gestire con strumenti tradizionali.

In arrivo anche il Robot Solare Autonomo: energia smart per spazi esterni

Tra le novità più originali c’è un robot solare completamente autonomo, progettato per portare l’energia rinnovabile dove serve, senza cavi né interruzioni. Il dispositivo segue il sole durante la giornata per massimizzare l’efficienza di ricarica dei pannelli, adattandosi alle condizioni ambientali.

È una soluzione pensata per:

Campeggi, aree verdi, eventi all’aperto

Cantieri temporanei o attività senza connessione alla rete

Situazioni di emergenza dove serve energia immediata

La tecnologia combina sensori ambientali e algoritmi di movimento autonomo per ottimizzare la cattura energetica e l’indipendenza.

Gazebo fotovoltaico: ombra e energia pulita

Dreame ha introdotto anche un gazebo con pannelli solari integrati, pensato per i cortili, i giardini o persino spazi commerciali all’aperto. Questo prodotto unisce la funzione estetica e protettiva di un gazebo con la capacità di produrre energia pulita, alimentando dispositivi elettronici, illuminazione o piccoli elettrodomestici.

Caratteristiche principali:

Pannelli solari integrati nel tetto

Possibilità di accumulo con batterie interne

Uso versatile in giardino, terrazza o eventi esterni

Il gazebo diventa così un piccolo centro energetico portatile, capace di sostenere esigenze domestiche senza dipendere dalla rete elettrica.

Robot multifunzione per la casa: pulizia e cura quotidiana

Anche all’interno, Dreame ha presentato prodotti che vanno oltre la semplice aspirazione. Tra questi spiccano robot intelligenti in grado di combinare più funzioni (aspirazione, lavaggio, raccolta polvere) con capacità autonome di mappatura dell’ambiente e adattamento alle superfici.

I modelli implementano:

Navigazione avanzata per stanze complesse

Programmazione autonoma delle attività

Gestione degli ostacoli e ritorno automatico alla base

Si tratta della naturale evoluzione dei robot domestici più tradizionali, dotati di intelligenza per affrontare routine di pulizia senza interventi umani frequenti.

Conclusione: Dreame allarga gli orizzonti

Al CES 2026 Dreame ha messo in mostra un portfolio che va oltre l’aspirapolvere robot: entrambe le categorie principali — casa e giardino — riceveranno soluzioni autonome, intelligenti e pensate per semplificare la vita quotidiana.

Che si tratti di curare il prato, generare energia pulita, oppure mantenere l’ordine dentro casa, l’azienda ha dimostrato di voler affrontare la tecnologia domestica nel suo complesso, puntando su dispositivi che lavorano insieme e reagiscono alle esigenze reali dell’utente.