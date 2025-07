Nucleare 2.0: il progetto canadese per energia pulita

Chi l’avrebbe mai detto che uno dei progetti più interessanti sull’energia nucleare sarebbe partito proprio dal Canada? Eppure, a Darlington, nell’Ontario, stanno lavorando a qualcosa che potrebbe cambiare le regole del gioco: un reattore modulare compatto, il primo del genere in tutto il G7. E se il nome non suona particolarmente emozionante, la tecnologia che c’è dietro lo è eccome. Perché qui non si parla del classico gigante nucleare che incute timore solo a guardarlo, ma di un sistema più piccolo, più agile e progettato con in mente il futuro.

Reattori compatti e sicuri: la rivoluzione nucleare made in Canada

L’idea è quella di fornire energia pulita e stabile a circa 300.000 case, senza occupare uno spazio immenso o mettere in campo soluzioni che richiedano decenni solo per essere costruite. È una specie di “nucleare 2.0”, potremmo dire. Al centro di tutto c’è una macchina, una vera e propria opera d’ingegneria, che trasformerà il vapore generato dal reattore in elettricità. Una turbina lunga 34 metri, costruita da Arabelle Solutions, azienda francese che sta collaborando con i canadesi per dar vita a questo sistema su misura. Parliamo di un insieme di componenti calibrati con precisione chirurgica per sfruttare al massimo l’energia prodotta, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del reattore scelto.

E proprio questo reattore, il BWRX-300, è uno dei punti forti del progetto. Ha una potenza da 300 megawatt, ma il bello è che è compatto: ha bisogno di circa la metà dello spazio di un impianto tradizionale e può funzionare anche in caso di blackout, grazie a un sistema di raffreddamento “passivo” che sfrutta gravità e condensazione. Insomma, non si ferma nemmeno se va via la corrente. Un dettaglio non da poco, se pensiamo a quanto sia cruciale la sicurezza quando si parla di energia nucleare.

I lavori sono già stati approvati e il traguardo fissato: si punta ad accendere il reattore entro il 2030. Ed è interessante notare come, accanto ai grandi nomi internazionali, ci siano anche aziende locali coinvolte nella produzione di componenti chiave. Quindi sì, Darlington potrebbe presto diventare un punto di riferimento per l’energia del futuro. E questa volta non solo per quanto riguarda i megawatt, ma anche per come vengono pensati, costruiti e messi al servizio di chi li userà davvero.