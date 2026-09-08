Doppio NAT: perché due router in casa creano problemi al Wi-Fi

Aggiungere un secondo router quando il Wi Fi arranca in fondo al corridoio sembra la soluzione più ovvia, eppure nella maggior parte delle case avere due router attivi crea più problemi di quanti ne risolva. Il motivo è semplice: se entrambi restano in modalità router, ognuno costruisce e gestisce una rete privata per conto proprio, e da lì cominciano i grattacapi. Nella pratica serve un solo dispositivo che faccia il lavoro di smistamento, mentre tutto il resto dovrebbe limitarsi a estendere quella rete già esistente.

Vale la pena capire cosa succede davvero dietro le quinte. Un router domestico crea la rete locale e poi usa il NAT, cioè la traduzione degli indirizzi di rete, per far condividere a tutti i dispositivi collegati un’unica connessione a internet. Il compito non è solo diffondere il segnale wireless: è ordinare il traffico in entrata e in uscita perché ogni pacchetto di dati arrivi dove deve arrivare. Collegando un secondo apparecchio in modalità normale dietro al primo, quest’ultimo genera un’altra rete privata e applica un secondo NAT. Ecco il doppio NAT.

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Quando il doppio NAT diventa un fastidio concreto

Va detto subito che navigare o guardare una serie in streaming non peggiora in modo evidente. Nella maggior parte degli scenari il doppio NAT non incide sulle prestazioni della rete in modo significativo. I problemi saltano fuori con le attività che hanno bisogno di raggiungere un dispositivo preciso: il gaming online, il port forwarding, l’UPnP. Lì la doppia traduzione mette i bastoni tra le ruote.

C’è anche un secondo effetto collaterale, meno tecnico ma più irritante nella vita quotidiana. Con due reti private separate i dispositivi faticano a vedersi tra loro. Un computer agganciato al primo router e una stampante collegata al secondo si ritrovano su reti diverse pur essendo nella stessa casa. Complicazione gratuita, insomma.

Mesh, modalità access point e switch: le alternative sensate

Se il vero problema è la copertura, un sistema mesh Wi Fi nasce esattamente per questo. I nodi lavorano insieme estendendo un’unica rete invece di crearne una indipendente ciascuno, ed è un approccio molto più pulito rispetto a piazzare un altro router nella zona d’ombra.

Spesso non serve nemmeno comprare nulla di nuovo. Molti modelli includono la modalità access point, in cui l’apparecchio si limita a fare da punto di accesso wireless mentre il router principale continua a gestire la rete. In questa configurazione la gran parte dei router disattiva funzioni come firewall e condivisione IP, semplicemente perché ci pensa già il dispositivo primario. Se nella stanza problematica c’è una presa Ethernet, un router in modalità access point può sfruttare quel collegamento via cavo per portare il segnale dove serve, alternativa concreta ai classici ripetitori. Discorso diverso se la copertura è buona e mancano solo porte cablate. In quel caso basta uno switch Ethernet, che aggiunge connessioni alla rete esistente senza introdurre un ulteriore livello di routing.

Il nodo del modem router fornito dall’operatore

Gli operatori consegnano quasi sempre un gateway che unisce modem o terminazione in fibra, funzioni di router e Wi Fi in una scatola sola. Collegare un router personale a quel gateway non basta a spegnere la parte di routing dell’apparecchio dell’operatore, e lasciando entrambi nelle impostazioni predefinite si torna al doppio NAT.

Chi vuole che sia il proprio router o il sistema mesh a comandare deve verificare se il gateway supporta la modalità bridge, che disattiva le funzioni di routing lasciando il controllo all’apparecchio personale. La procedura cambia da operatore a operatore e da hardware a hardware, quindi conviene consultare la documentazione ufficiale, anche perché il bridge può disattivare altri servizi offerti dal gateway.

L’alternativa è tenere il gateway come router principale e mettere il proprio dispositivo in modalità access point. Il rovescio della medaglia è che alcune funzioni specifiche smettono di funzionare, e non è poco visto che i router acquistati separatamente offrono spesso più opzioni di quelli forniti dall’operatore. TP Link, per esempio, segnala che in modalità AP vengono disattivati NAT forwarding, VPN, QoS e parte dei controlli parentali.

Restano casi in cui due router attivi hanno senso, ma sono situazioni volute. Un appassionato di networking può dedicare un secondo router a un home lab, tenendo dispositivi e servizi sperimentali lontani dalla rete di casa. Oppure può servire per provare hardware nuovo, una configurazione VPN o impostazioni particolari senza toccare la connessione usata da tutti gli altri. In quegli scenari avere due reti separate è l’obiettivo, non un effetto collaterale finito lì per sbaglio.